إسرائيل: في حالة وقوع زلزال كبير 93 في المائة من المباني المعرضة للخطر ستنهار

ويشير إنجلمان أيضًا إلى أن "دولة إسرائيل تقع بالقرب من الصدع السوري الأفريقي، وبالتالي فإن خطر حدوث زلزال شديد الشدة يزداد كل عام"

حذر "مراقب الدولة" في إسرائيل، ماتنياهو إنجلمان، في تقرير له اليوم الثلاثاء، من عدم قدرة الحكومة والسلطات المحلية على الاستعداد لزلزال قوي - والذي من المرجح أن يضرب المنطقة في الأشهر المقبلة.

ويزعم التقرير أنه، على الرغم من التحذيرات السابقة، فإن وزارة الإعمار والإسكان لم تكمل دمج 1124 مبنى تتطلب تدخلاً فورياً - على وجه التحديد في المدن الأكثر تعرضاً لخطر الضرر من الزلزال.

ويمثل هذا الرقم 93٪ من المباني التي سبق الإشارة إليها في الماضي على أنها "مباني من المحتمل أن تنهار".

ويشير إنجلمان أيضًا إلى أن "دولة إسرائيل تقع بالقرب من الشق السوري الأفريقي، وبالتالي فإن خطر حدوث زلزال شديد الشدة يزداد كل عام"، وقال "هناك احتمال كبير أن يحدث زلزال قوي خلال السنوات الخمسين المقبلة في المنطقة الواقعة بين جنوب لبنان وجنوب البحر الميت".

كما دعا الحكومة للعمل بسرعة وحسم، "نظرًا لموارد الميزانية الكبيرة اللازمة لتعزيز المباني والبنية التحتية في البلدات البعيدة، ومعظمها ذات وضع اجتماعي واقتصادي متدني، فإن التزام جميع الأطراف المهنية والتخصيص المناسب للموارد ضروري ،".

"تبين أيضًا أن الدولة لم تعزز بعد حوالي 70٪ من المدارس التي تتطلب معالجة البنية التحتية" - على الرغم من المخاطر العالية والتكلفة المحدودة نسبيًا في الميزانية، لم يتم إحراز أي تقدم حقيقي في حل المشكلة.

ويظهر التقرير أن استثمار 2.34 مليار شاقل يمكن أن يمنع وقوع كارثة كبرى في المدن التي تكون فيها المخاطر أعلى.