بعد الحدث"الغير عادي" في مجيدو: وزير الأمن الإسرائيلي يجري تقييما للوضع

وعقد الاجتماع بحضور مجموعة من المسؤولين الأمنيين تم خلاله استعراض نتائج أولية

بعد يوم من عملية تفجير العبوة الناسفة غير العادية في مفترق مجيدو شمالي إسرائيل والتي أسفرت عن إصابة شاب من قرية سالم (21 عاما) بصورة خطيرة، أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت تقييما خاصا للوضع بمشاركة رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، ورئيس قسم العمليات الجنرال عوديد بسيوك، ورئيس قسم الاستخبارات العسكرية الجنرال أهارون حليوة ومسؤولين آخرين في جهاز الأمن.

وبحسب القناة الإسرائيلية "13" استعرض المسؤولون أمام الوزير غالانت معطيات آولية من التحقيقات حول الأحداث، "وأمر وزير الأمن مواصلة الجهود لضمان حياة عادية لمواطني إسرائيل" ولا زالت تحقيقات القضية تحت حظر النشر.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء نشرت وسائل إعلام فلسطينية توثيقا من الدقائق بعد الانفجار في شارع 65 قرب مفترق مجيدو شمالي إسرائيل أمس، والذي أسفر عن إصابة مواطن من قرية سالم المجاورة بصورة خطيرة ويظهر في الفيديو الشظايا التي أصابت المركبة.

ويعاني المصاب من قرية سالم بشظايا في كل أنحاء جسده ورأسه، وهو مخدر ومرتبط بأجهزة تنفس.

قوات الأمن التي وصلت الى المكان أمس بدأت بجمع الأدلة والمعطيات من موقع العملية، في المقابل فتح تحقيق بالموضوع، والشاباك يفحص حاليا إن كان الحديث يدور عن عملية على خلفية قومية.