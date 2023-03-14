خاص/مسؤول أمريكي: التقارب السعودي الايراني لن يشكل عائقا أمام تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

مسؤول أمريكي كبير يقول إن الاتفاق السعودي الايراني لا يؤثر على دور الولايات المتحدة بالمنطقة

نفت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، أن يشكّل التقارب السعودي الإيراني، عائقا أمام تطبيع العلاقات، بين المملكة وإسرائيل.

وقال ساميويل وربيرغ، الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية للإعلام العربي، أن بلاده لا ترى أي تأثير سلبي، للاتفاقية التي وقعّتها الرياض مع طهران في بكين الجمعة، وبين تقارب سعودي إسرائيلي محتمل.

وأضاف في مقابلة أجريت معه في نشرة أخبار الثامنة لـ i24NEWS:" لا يوجد أي شيء في الاتفاقية، يشكّل حاجزا ومانعا امام السعودية، ان تكون لديها علاقة مع إسرائيل"، كاشفا أن واشنطن مستمرة بتشجيع الدول، على إقامة علاقات مع إسرائيل، "لأن ذلك سيحول المنطقة، الى منطقة أكثر امنا وازدهارا".

وكرر الناطق ترحيب بلاده بالتقارب السعودي الإيراني، "وأي محاولة لخفض التصعيد في المنطقة"، وكشف أن بلاده كانت على علم باجتماع بكين قبل ان يحصل، وعلى علم بكافة المبادرات منذ سنتين بهذا الشأن، كان ذلك في مسقط أو بغداد".

وأوضح أن السؤال هو ليس موقع الولايات المتحدة في المنطقة بعد الاتفاق، وانما "هل سيحترم النظام الإيراني التزاماته بها، لأنه عودنا على انتهاك تعهّداته، امام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو ملف حقوق الانسان، او التدخل بالشؤون الداخلية لدول المنطقة".

ولم يعبّر الناطق عن خشيته من تراجع دور بلاده بعد الاتفاق، وقال:" حلفاؤنا وشركاؤنا في المنطقة، يدركون تماما، أهمية العلاقة التاريخية والاستراتيجية معنا، كما رأينا اليوم، بصفقة شراء السعودية طائرات بوينغ، وكل يوم، هناك ما يذكّر بمتانة العلاقات الدبلوماسية، بين الولايات المتحدة ودول المنطقة ".