رئيس الوزراء الإسرائيلي يسافر إلى ألمانيا في ظل الاحتجاجات ضد إضعاف القضاء

وأعلن منظمو الاحتجاجات عن تنظيم مظاهرات في مطار بن غوريون، وذلك في محاولة منهم لعرقلة وصول نتنياهو إلى المطار.

يتوجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إلى ألمانيا في زيارة تستمر 3 أيام، في ظل اتساع دائرة الاحتجاجات ضد خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء.

وأعلن منظمو الاحتجاجات عن تنظيم مظاهرات في مطار بن غوريون، وذلك في محاولة منهم لعرقلة وصول نتنياهو إلى المطار.

وبحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الأربعاء، فإن نتنياهو سيلتقي خلال زيارته إلى برلين، المستشار الألماني، أولاف شولتس، حيث سيناقش معه العديد من القضايا الدولية والإقليمية، وكذلك الحرب في أوكرانيا والنووي الإيراني.

وبحسب نفس المصدر، فإن المنظمين للاحتجاجات ضد إضعاف جهاز القضاء، سيتظاهرون بغية عرقلة توجه نتنياهو إلى مطار بن غوريون، وذلك عبر سفر آلاف المركبات على الطرقات المؤدية للمطار، دون أن يتم عرقلة حركة القطارات.

وفي نفس السياق، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن شولتس ونتنياهو سيلتقيان في "غداء عمل". مضيفا أنهما "سيبحثان القضايا الثنائية، فضلا عن قضايا الأمن الدولية والإقليمية".

وأشار المتحدث إلى أن "الإصلاح القضائي في إسرائيل سيكون أيضا من بين الموضوعات التي ستتم مناقشتها".