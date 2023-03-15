تقرير : أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سيزور الإمارات قريباً

كان مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، زار العاصمة الإيرانية طهران، أواخر عام 2021، والتقى بعلي شمخاني.

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن "الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني سيزور الإمارات قريبًا"، وقالت صحيفة اعتماد على قناتها على تلغرام: إن "شمخاني سيلتقي مع نظيره الإماراتي لبحث وضع مفاوضات إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 وقضايا أمنية وسياسية أخرى".

وكان مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، زار العاصمة الإيرانية طهران، أواخر عام 2021، والتقى بعلي شمخاني.

وحينها أكد شمخاني على أن "الأمن والاستقرار المستديمين لن يتوفرا إلا عبر التعاون بين بلدان المنطقة وأن زيارة الوفد الإماراتي يعتبر صفحة جديدة في العلاقات وتمهد لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في كافة المجالات".

بدوره، اعتبر بن زايد أن "إيران بلد كبير وقوي في المنطقة وتتمتع بمكانة فريدة وأهمية جيوسياسية وتعد الممر الرابط بين شرق العالم وغربه"، مؤكدًا على أن "تنمية العلاقات مع إيران وتعزيزها تعد أولوية للإمارات".

وفي سياق آخر، أعلنت الأسبوع الماضي، كلٌ من إيران والسعودية، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين.

وأعرب البلدان عن تقديرهما، لاستضافة الصين ودعمها للمحادثات الأخيرة، وامتنانهما للعراق ولسلطنة عمان لاستضافة المحادثات بين الجانبين خلال عامي 2021 و2022.