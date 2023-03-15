مسؤول حمساوي برسالة لإسرائيل :"الأيام القادمة ستكون مزدحمة بالأحداث

يأني هذا في ظل حظر النشر على الحادث عند مفترق مجيدو حيث تتزايد الشكوك على انه حدث أمني

في ظل التوترات الأمنية، صرح نائب القائد العام لكتائب القسام-الذراع العسكرية لحركة حماس مروان عيسى صباح اليوم الأربعاء عبر فضائية الأقصى" التابعة لحماس، أن "الخطة السياسية في الضفة انتهت، وكذلك اتفاقية اوسلو، الأيام القادمة ستكون مزدحمة بالأحداث".

وعلى خلفية اقتراب حلول شهر رمضان بعث عيسى رسالة تهديد الى إسرائيل قائلا إن "كل تغيير بالوضع القائم بالمسجد الأقصى سيؤدي الى زلزال في المنطقة، ونفسح المجال للمقاومة في الضفة الغربية والقدس، لأنهما الساحتان الفاعلتان في هذه المرحلة على المستوى الاستراتيجي".

وأشار ايضا الى أنه "على الرغم من المقاومة النشطة في الضفة الغربية، قطاع غزة لن تسكت، ونحن سندافع عن شعبنا الفلسطيني بكل القوة المطلوبة".

وتأتي تصريحات عيسى على خلفية الشبهات بوقوع عملية في شمالي إسرائيل، بعد انفجار عبوة ناسفة على شارع 65، وفرض حظر نشر على تفاصيل القضية. في أعقاب ذلك أجرى وزير الأمن يوآف غالانت أمس تقييما للوضع الأمني بمشاركة رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار ومسؤولين أمنيين آخرين.

واستعرض المسؤولون الأمنيون أمام الوزير غالانت معطيات أولية حول التحقيقات بالحادث، الذي ادى إلى صابة شاب من قرية سالم شمالي إسرائيل بصورة خطيرة، وذلك بعد وضع العبوة الناسفة قرب سيارته.