عملية مجيدو: تسلل واختراق أمني محتمل من لبنان إلى إسرائيل

تمكنت أفراد قوة من اليمام والشاباك من إيقاف السيارة التي تواجد فيها المسلح ليتضح لهم أنه يعتمر حزاما ناسفا

عقد الكابينيت الأمني المصغر مساء اليوم الأربعاء مؤتمرا كشف من خلاله عن تفاصيل العملية التي وقعت عند مفرق مجيدو الإثنين وظلت طي الكتمان في أعقاب صدور أمر نشر ريثما يتم التحقيق وجمع الأدلة. وبحسب التقديرات فإن مرتكب العملية وصل من لبنان وبحوزته عبوة ناسفة وحزام ناسف. وصل بمساعدة عميل إلى مفترق مجيدو وهناك فجر العبوة الناسفة، التي تأثر على نحو بالغ بشظاياها، شاب من قرية سالم المجاورة.

وبعدها سافر عائدا باتجاه الشمال (جنوب لبنان) مع العميل بالقرب من بلدة يعانا على طريق 899. ووفق التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، فقد تمكنت قوة من اليمام والشاباك من إيقاف السيارة التي تواجد فيها المسلح الذي اعتمر حزاما ناسفا. كما تم الكشف عن اعتقال السائق/العميل الذي نقل منفذ العملية إلى الحدود الشمالية. ويعتقد أن هذا الرجل عبر من لبنان إلى إسرائيل وحاول العودة أدراجه إلى لبنان.

ومن المتوقع أن يتم في وقت لاحق اليوم الكشف عن تفاصيل هذه العبوة، بعد حجب أمني استمر يومين. وقد أعلن تنظيم غير معروف يُطلق على نفسه اسم "قوات الجليل - الذئاب المنفردة" مسؤوليته عن محاولة تنفيذ التفجير قرب مفترق مجيدو، شمال أم الفحم، يوم الإثنين الماضي. وذكر بيان للتنظيم أن أحد عناصره زرع عبوة ناسفة في المفترق فانفجرت قرب إحدى السيارات، وأن العنصر لاذ بالفرار من المكان.

وأفاد الخبير في شؤون الشرق الأوسط علي واكد لقناة i24news بأن إسرائيل لا توجه اللوم بشكل مباشر إلى حزب الله ويجري التحسب من فتح جبهة قتال في الشمال في الوقت الذي تهز أركان الدولة أزمة دستورية غير مسبوقة. في وفي المقابل فإن التحقيقات متواصلة وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه سيتم الرد المناسب بعد انتهاء التحقيقات في مسؤولية حزب الله اللبناني. وأوضح الخبير أن حزب الله على مر السنوات الماضية ضالع في تمويل عشرات العمليات داخل إسرائيل ويسمح لتنظيمات فلسطينية بالتواجد في الحدود الجنوبية للبنان وذكّر بالصواريخ التي أطلقتها تلك التنظيمات خلال عملية حارس الأسوار ضد قطاع غزة عام 2021. كما سبق لصالح العاروري القيادي في حماس أن اجتمع مع قيادات في حزب الله الذي يمد الحركة بالأموال والأسلحة.

كما تمت الإشارة إلى المحاولات المتكررة في الفترة الأخيرة لتهريب أسلحة ومخدرات من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل كخلفية ذي صلة مع عملية مجيدة الاستثنائية التي وقعت مطلع الأسبوع الجاري.

وبحسب المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي فإن "القنابل المزروعة على جانب الطريق مختلفة تمامًا عن تلك التي نراها عادة في الضفة الغربية". وأضاف "لا نعرف متى وكيف عبر من لبنان إلى إسرائيل. لسنا متأكدين من أنه عبر ولكننا نفترض ذلك. تم العثور على الرجل بعد ظهر يوم الإثنين ويفترض الجيش أنه خطط لتنفيذ هجومين أحدهما يشتمل على عبوة ناسفة وقد وضعها عند مجيدو والثاني بحزام ناسف ومسدس كان يحمله"، في الأثناء يواصل الجيش الإسرائيلي التحقيق في القضية.

أدى انفجار غامض وقع الإثنين في مفرق مجيدو شمال إسرائيل إلى إصابة شاب يبلغ من العمر 21 عامًا. ويبدو أن القنبلة زرعت على جانب الطريق السريع الذي ظل مغلقا لما يقرب من 10 ساعات بعد الحادث بينما فتشت قوات الأمن المنطقة. وأصيب شريف الدين، من سكان قرية سالم، بجروح بالغة جراء شظايا الانفجار في العملية التي شابها الغموض والتعتيم فور بدء الشاباك التحقيق في الحادث.

في وقت سابق من تشرين الثاني (نوفمبر)، أسفر تفجير مزدوج تم زرعه في محطة للحافلات وتقاطع طرق في القدس، عن مقتل إسرائيليين وإصابة أكثر من 20 آخرين. اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية فلسطينيا يبلغ من العمر 26 عاما محسوبا على تنظيم الدولة الإسلامية بتهمة تفجير العبوات الناسفة.

كما أفيد بأن قائد الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي استدعى رؤساء عدد محدود من السلطات المحلية لجلسة مصغرة مع العلم أن تلك البلدات ومن بينها ماتولا عادت الى الحياة الطبيعية.

ودعا عضو الكنيست داني دانون من الليكود، خلال النهار إلى "إزالة أمر التعتيم والكشف عن تفاصيل العملية واتخاذ قرار بشأن رد قاس للغاية على أعدائنا الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء".