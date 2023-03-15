تقرير: روسيا تشارك في المباحثات بين إيران والسعودية

وزير سعودي:"السعودية قد تبدأ الاستثمار في إيران بسرعة كبيرة بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على إيران"

ذكرت صحيفة "العربي الجديد" نقلا عن مصدر، اليوم الأربعاء، أن "روسيا تشارك في تجديد العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، وقبل اتخاذ القرار، أجرى رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، محادثات مع كبار المسؤولين الروس".

ورحب الممثل الخاص للرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف،"بالدفء في العلاقات بين البلدين" وقال إن بلاده تلعب دورًا مهمًا في هذه العملية - إلى جانب الصين وعمان والعراق.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) قد أعلنت الأسبوع المنضرم أنه "تم التوصل إلى اتفاق مع السعودية بشأن تجديد العلاقات الثنائية وإعادة فتح السفارات في الشهرين المقبلين"

ومن جهتها قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن "وفدا من البلدين عقدا سلسلة اجتماعات، وأعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وامتنانهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان على استضافة جولات المباحثات التي جرت بين الجانبين خلال الأعوام 2021-2022"وقال البيان "أعرب الجانبان أيضا عن شكرهما للزعيم الصيني لاستضافة المحادثات ورعايتها، ولكل الجهود المبذولة".

وقال وزير المالية السعودي، اليوم الأربعاء، إن "السعودية قد تبدأ الاستثمار في إيران بسرعة كبيرة بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على إيران"