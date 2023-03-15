رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤخر إقلاعه إلى ألمانيا لصالح التباحث بالأوضاع الأمنية

يعتزم المتظاهرون ضد الإصلاح القضائي منع نتنياهو من السفر إلى برلين عن طريق عرقلة حركة المرور حول مطار بن غوريون، تمامًا كما فعلوا قبل رحلة رئيس الوزراء إلى روما

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان يوم الأربعاء أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تأخير موعد المغادرة إلى ألمانيا إلى جانب قراره تقصير مدة الزيارة حيث سيعود إلى البلاد غدًا الخميس.

من المقرر أن يسافر نتنياهو إلى ألمانيا بعد ظهر الأربعاء حيث يهدد المتظاهرون ضد الإصلاح القضائي لحكومته بقطع الطريق إلى مطار بن غوريون لتعطيل رحلته. وفقًا لبرنامج الرحلة السابق، كان من المفترض أن يعود نتنياهو يوم الجمعة، لكن البيان الجديد أشار إلى أن ذلك سيحدث يوم الخميس.

ولم يكشف المكتب عن مزيد من التفاصيل حول أسباب هذه التغييرات، لكنه قال إن رئيس الوزراء أجرى في وقت سابق مشاورات "حول التطورات الأمنية الأخيرة". ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين. ومن المتوقع أن يتباحثا في الشؤون الدولية، بما في ذلك التهديد الايراني.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن "رئيس الوزراء نتنياهو سيؤكد على ضرورة منع إيران من الحصول على أسلحة نووية"، مضيفا أنه سيلتقي أيضا بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

في حين أن الهدف الرئيسي لنتنياهو هو تعزيز التعاون مع الدول الأوروبية ضد جهود طهران النووية، فإن ألمانيا قلقة من قيام إيران بتزويد روسيا بالأسلحة لاستخدامها في حرب أوكرانيا. في الأسبوع الماضي، التقى نتنياهو مع نظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني وفي نهاية آذار/مارس من المقرر أن يقوم بزيارة رسمية إلى بريطانيا للقاء رئيس الوزراء الجديد في البلاد ريشي سوناك.

ومع ذلك، يعتزم المتظاهرون ضد الإصلاح القضائي منع نتنياهو من السفر إلى برلين عن طريق عرقلة حركة المرور حول مطار بن غوريون، تمامًا كما فعلوا قبل رحلة رئيس الوزراء إلى روما. في الأسبوع الماضي، أجبر الحصار نتنياهو على استخدام مروحية للسفر من القدس إلى المطار. لا يزال من غير الواضح كيف سيتم التعامل مع الخدمات اللوجستية لرحلة اليوم، لكن هيئة المطارات تعهدت يوم الثلاثاء "ببذل أكبر قدر ممكن" للحفاظ على جريان العمليات في بن غوريون.

كما يستعد نتنياهو للإجابة على أسئلة برلين حول الإصلاح القضائي، حيث من المحتمل أن يتم طرح الموضوع من قبل القادة والصحفيين الألمان. قبل أسبوعين، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك عن قلقها أمام وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن المبادرة التشريعية لإضعاف الرقابة القضائية التي تسببت في احتجاجات حاشدة في إسرائيل. كما تحدث الرئيس الألماني ضد الإصلاح القضائي المنوي تنفيذه من قبل ائتلاف هو الأكثر يمينية ودينية على الإطلاق منذ قيام الدولة.

ومن المقرر تنظيم مظاهرات في برلين بمشاركة إسرائيليين يعيشون في ألمانيا. تجري تحضيرات غير مسبوقة، مع مجموعات من المغتربين في جميع أنحاء البلاد للفت انتباه الجماهير الناطقة باللغة الألمانية والإنجليزية إلى هذه القضية.