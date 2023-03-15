الرئيس الإسرائيلي يقدم تسوية قضائية وسط مخاوف من تصاعد العنف السياسي

هرتسوغ: أقدم مقترحا بناء على وثيقة الاستقلال ويوازي بين السلطات الثلاث

قدم الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ خطته التوفيقية الجديدة للإصلاح القضائي التي أطلق عليها اسم "خطة الشعب" في خطاب متلفز إلى الشعب الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، وتسعى الخطة، التي وضعها الرئيس بنفسه دون مشاورات مع الائتلاف الحاكم أو المعارضة، إلى إيجاد حل وسط، تحت سطوة احتجاجات عارمة عمت البلاد على خلفية خطة الحكومة لتغيير وجه القضاء الإسرائيلي.

وقال هرتسوغ في خطابه إلى الأمة مساء الأربعاء أن الكراهية والخوف الذي شاهده على خلفية التشريع هو أمر من "أسوأ كوابيسه". "في حياتي، في أسوأ كوابيسي، لم أفكر أبدًا أنه يمكن أن يكون هناك مثل هذا الكراهية العميقة والخطاب المرعب. حتى لو جاء من طرف أقلية".

وأوضح هرتسوغ أنه لا يمكن السماح بالعنف، وأن الجيش يجب أن يكون مستعدًا لمحاربة أولئك الذين يتسببون في المشاكل في جميع أنحاء البلاد. وأضاف: "من يعتقد أن الحرب الأهلية هي أمر لن ندركه، لا يعرف عما يتحدث. لن أسمح بحرب أهلية. يجب أن يكون جيش الدفاع الإسرائيلي خارج أي جدل، بما في ذلك رفض الخدمة من أي نوع".

ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسوية الرئيس وعقب على ذلك بقوله إن "أي محاولة للتوصل إلى اتفاق وحوار هي بالتأكيد جيدة، ولذلك ذهب ممثلو الائتلاف وتحدثوا مع الرئيس مرارًا وتكرارًا، فيما لم يكن ممثلو المعارضة مستعدين للجلوس ولو لمرة واحدة". وتابع "للأسف، الأمور التي عرضها الرئيس لم يتفق عليها ممثلو الائتلاف. الأجزاء الرئيسية من المخطط الذي قدمه تديم الوضع القائم فقط ولا تحقق التوازن المطلوب بين السلطات في إسرائيل. هذه هي الحقيقة المؤسفة".

عمت الاحتجاجات ضد التشريع المقترح لأكثر من شهرين في جميع أنحاء البلاد، وشهدت خروج ملايين الإسرائيليين إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد في محاولة تستهدف التأثير عمداً على اقتصاد البلاد، وأثارت مشاهد العنف التي رافقت الاحتجاجات في تل أبيب قبل أسبوعين مخاوف من أن تؤدي القضية السياسية، التي تصدرت الأخبار الإسرائيلية، إلى مزيد من الاشتباكات في الأسابيع المقبلة.

حاول المتظاهرون ضد الإصلاح القضائي منع نتنياهو من السفر إلى برلين عن طريق منع حركة المرور حول مطار بن غوريون بعد ظهر الأربعاء، تمامًا كما فعلوا قبل رحلة رئيس الوزراء إلى روما. في الأسبوع الماضي، أجبر الحصار نتنياهو على استخدام مروحية للسفر من القدس إلى المطار.

كما يستعد نتنياهو للإجابة على أسئلة برلين حول الإصلاح القضائي، حيث من المحتمل أن يتم طرح الموضوع من قبل القادة والصحفيين الألمان. قبل أسبوعين، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، عن قلقها لوزير الخارجية الإسرائيلي بشأن المبادرة التشريعية لإضعاف الرقابة القضائية التي تسببت في احتجاجات حاشدة في إسرائيل. كما تحدث الرئيس الألماني ضد الإصلاح.

ومن المقرر تنظيم مظاهرات في برلين بمشاركة إسرائيليين يعيشون في ألمانيا. تجري تحضيرات غير مسبوقة، حيث تعمل مجموعات من المغتربين في جميع أنحاء البلاد لجذب انتباه الجماهير الناطقة باللغة الألمانية والإنجليزية إلى هذه القضية.

أقر البرلمان الإسرائيلي القراءة الأولى لمشروع القانون المثير للجدل في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، لدفع إجراء من شأنه أن يسمح للمشرعين بحماية القوانين من المراجعة القضائية. وانقسمت الجلسة الكاملة بين خطوط الائتلاف والمعارضة، حيث صوت 61 لصالح الإجراء، و52 صوتًا ضده بعد فترة طويلة من التعطيل. بحال تم تمريره، فسيكون البرلمانيون الإسرائيليون قادرين على إضافة بند تجاوز لحماية قوانين معينة من المراجعة القضائية بأغلبية 61 من أصل 120 مقعدًا، يبقى ساريًا طالما ظل الائتلاف في السلطة. بعد عام، يمكن النظر في التمديد.

كما سيحد القانون المقترح من المراجعة القضائية للمحكمة العليا، مما يتطلب 80 في المائة من قضاتها لإلغاء القانون.

يعتبر هذا التصويت الأول ويتبعه تصويت ثان وثالث في الطريق لأن يصبح قانونا نافذا. في الوقت الحالي، سيتم تحويله إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء في إسرائيل لإجراء مراجعات عليه قبل التصويت النهائي، والذي يأتي عادة في تتابع قصير.

مشروع القانون المثير للجدل هو جزء من الإصلاحات التي اقترحها وزير القضاء ياريف ليفين والتي أثارت احتجاجات حاشدة في البلاد، حيث شارك ما يقدر بنحو 300 ألف شخص في المظاهرات يوم السبت الماضي. يقول المعارضون إنه إذا تم تمرير مشروع القانون، فإنه سيمنح ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سلطة مطلقة.

ورحب رئيس المعارضة يائير لابيد بالتسوية التي عرضها الرئيس الإسرائيلي الليلة وقال "دولة إسرائيل تتمزق إلى أشلاء وعلينا بذل كافة الجهود لمنع الانهيار الاقتصادي والأمني والاجتماعي الذي يضر على نحو خطير بالحصانة القومية.

يجب أن نتعامل مع التسوية التي قدمها الرئيس من منطلق احترام المكانة والجدية التي وُضعت في كتابتها والقيم التي تقف في صلبها.

رد الائتلاف على المخطط هو ازدراء لمؤسسة الرئاسة، وازدراء كامل لحجم الساعة، ومحو فكرة أننا أمة واحدة.

وطالما استمر الائتلاف في الهرولة المتطرفة والوحشية نحو التشريعات، فإن الخطر على الديمقراطية الإسرائيلية لم ينته وسنواصل النضال من أجل إسرائيل يهودية وديمقراطية وليبرالية وقوية.

وبالمثل صدر عن رئيس حزب "المعسكر الوطني" عضو الكنيست بيني عانتس بيانا رحب فيه بتسوية الرئيس هرتسوغ. وأضاف "نهنئ رئيس الدولة على الجهد المتفاني الذي كرسه لوحدة شعب اسرائيل ومنع الأزمة الدستورية وحرب بين الأشقاء مصيرها أن تندلع بيننا. كتلة "المعسكر الوطني" تنظر بعين الرضا إلى مخطط الرئيس بالمجمل، كأساس للتشريع بدلاً من المخطط التشريعي الخطير الحالي. أدعو نتنياهو وجميع العناصر في النظام السياسي إلى التصرف بمسؤولية، في هذه الساعة المصيرية، إلى تبني الخطوط العريضة، والبدء في الترويج لها على الفور''.