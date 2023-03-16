الأسد "يرحب بمزيد من القوات والقواعد الروسية في سوريا"

قال الأسد إن القواعد العسكرية الروسية في البلاد يجب أن تتلقى الأسلحة الأكثر تطوراً لضمان الردع الفعال للتهديدات.

قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة يوم الخميس إنه يرحب بتوسيع الوجود العسكري الروسي في سوريا.

وأضاف الأسد، الذي وصل موسكو يوم الاثنين لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن هذا الوجود لا يجب أن يكون مؤقتًا.

وقال لوكالة الإعلام الروسية الرسمية "نعتقد أنه إذا كانت لدى روسيا الرغبة في توسيع القواعد أو زيادة عددها، فهذه مسألة فنية أو لوجستية. إذا كانت هناك رغبة من هذا القبيل فإننا نعتقد أن توسيع الوجود الروسي في سوريا أمر جيد ...".

ورداً على سؤال حول إمكانية نشر صواريخ روسية تفوق سرعتها سرعة الصوت في سوريا، قال الأسد إن القواعد العسكرية الروسية في البلاد يجب أن تتلقى الأسلحة الأكثر تطوراً لضمان الردع الفعال للتهديدات.

"بالطبع، إذا كنت ستنشئ قواعد، فالهدف ليس إضعاف القواعد من وجهة نظر عسكرية. فالقواعد ضرورية ليكون لها تأثير رادع أو متوازن، يجب أن تكون مسلحة بأفضل الأسلحة، وهو طبيعي ومنطقي. سواء كانت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت أو أي أسلحة أخرى أكثر تطوراً الآن وفي المستقبل، فإن المبدأ بالطبع هو نفسه"، قال الأسد.

وأضاف أن معظم السوريين يؤيدون الغزو الروسي لأوكرانيا وألقى باللوم على الرئيس فولوديمير زيلينسكي في شن "الحرب العالمية الثالثة" نيابة عن الغرب، مقارنًا جيشه بـ "الإرهابيين الذين يتصرفون نيابة عن الغرب في سوريا ومناطق أخرى".