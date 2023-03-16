رئيس الإمارات الشيخ بن زايد أمر بتوفير 3 ملايين دولار لإعادة بناء حوارة في الضفة الغربية
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أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد بتوفير 3 ملايين دولار لإعادة بناء قرية حوارة في الضفة الغربية.
أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد بتوفير 3 ملايين دولار لإعادة بناء قرية حوارة في الضفة الغربية.
https://twitter.com/i/web/status/1636308144946130944
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