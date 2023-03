رئيس الإمارات الشيخ بن زايد أمر بتوفير 3 ملايين دولار لإعادة بناء حوارة في الضفة الغربية

أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد بتوفير 3 ملايين دولار لإعادة بناء قرية حوارة في الضفة الغربية.

