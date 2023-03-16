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رئيس الإمارات الشيخ بن زايد أمر بتوفير 3 ملايين دولار لإعادة بناء حوارة في الضفة الغربية

i24news

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العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، (إلى اليسار) ، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، (وسط) ، يسيران بينما يستعد القادة لالتقاط صورة جماعية في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة ، في شرم الشيخ ، مصر ، 7 نوفمبر ، 2022.
AP Photo/Nariman El-Moftyالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، (إلى اليسار) ، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، (وسط) ، يسيران بينما يستعد القادة لالتقاط صورة جماعية في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة ، في شرم الشيخ ، مصر ، 7 نوفمبر ، 2022.

أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد بتوفير 3 ملايين دولار لإعادة بناء قرية حوارة في الضفة الغربية.

أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد بتوفير 3 ملايين دولار لإعادة بناء قرية حوارة في الضفة الغربية.

https://twitter.com/i/web/status/1636308144946130944

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