تقديرات أمنية: منفذ عملية مجيدو جاء من أحد المخيمات في جنوب لبنان وغالانت يتوعّد "سنضرب الشخص المسؤول عن الهجوم"

وصل على الأغلب من أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينية في جنوب لبنان ويجري الجهاز الأمني تحقيقاته للتأكد من مدى ضلوع حماس بفرعه اللبناني بالعملية.

صرح مسؤولون أمنيون عن تقديرات صباح الخميس بأن يكون منفذ عملية مجيدو الذي تسلل من لبنان ونفذ عملية تفجير عبوة في مفترق مجيدو من أصول فلسطينية. ووصل على الأغلب من أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينية في جنوب لبنان بعد أن تلقى تدريبات مكثفة مكنته من اجتياز الحدود دون أن يلحظه أحد. ويجري الجهاز الأمني تحقيقاته للتأكد من مدى ضلوع حماس بفرعه اللبناني بالعملية.

وأنهى وزير الأمن الإسرائيلي صباح اليوم جلسة تقييمات أمنية على خلفية عملية مجيدو التي أحيطت بالتعتيم لخطورتها ولإفساح المجال لجمع الأدلة والتحقيق دون تشويشات. وقال غالانت عقب الجلسة: "أيا كان من نفذ الهجوم فإنه سيندم عليه". سنجد المكان المناسب، والطريق الصحيح، وسنضرب الشخص المسؤول عن الهجوم".

وأضاف غالانت الذي اجتمع مع رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي وقائد الجبهة الشمالية، الميجر جنرال أوري غوردين أن "التحقيق في الحادث لا يزال جاريا، وسنصل إلى تحقيق كامل في التفاصيل. لقد كان هجوما معقدا، لكن بفضل القدرات الاستخباراتية والعملياتية لقوات الأمن، سنعرف من يقف وراءه". وقال "بفضل العمل المتكامل والحازم والسريع لقوات الأمن، الذي تم تنفيذه بالتعاون الوثيق، تم إغلاق الدائرة بسرعة وتم القضاء على الإرهابي. هذا منع هجوما آخر مع احتمال حدوث أضرار جسيمة".

ووفقا لهيئة البث الرسمية، فقد وصف مسؤول عسكري، أمس (الأربعاء)، التسلل من الحدود اللبنانية وتنفيذ الهجوم على مفترق مجيدو، بالخلل الخطير في الجهاز الأمني، لكنه في نفس الوقت فشل لحزب الله لأن الانفجار لم يؤد إلى نتيجة قاتلة وتم القضاء على المتسلل بنهاية المطاف. لو تمكن من العودة إلى لبنان لاعتبر ذلك إنجازا عظيما لمن أرسله.

من جانبه أطلق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس جملة تصريحات تعقيبا على العملية ومنها "على الاحتلال ألّا يتوقع أن تمر محاولاته دون رد قوي من شعبنا ومقاومتنا، ونحن نحذره من التمادي في ذلك. المقاومة في الضفة في تصاعد مستمر، ولم تخبُ شعلة المقاومة فيها. ومطلوب تعزيز بيئة المقاومة وحمايتها، وترك المساحة لها لتثخن في العدو" وتابع "أدعو لتشكيل لجان شعبية ميدانية موسعة في الضفة الغربية لمواجهة المستوطنين وحماية القرى والبلدات الفلسطينية. هدم البيوت هي محاولة بائسة لتغيير هوية القدس وتهجير أهلها. وتحرير الأسرى على رأس أولويات قيادة الحركة وقيادة كتائب القسام".