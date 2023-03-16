حصريًا: وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين يهاتف نظيره العماني

ناقش وزير الخارجية الإسرائيلية ايلي كوهين ونظيره العماني سيد بدر البوسعيدي، التوترات المتصاعدة بين إسرائيل والفلسطينيين بينما نقترب من شهر رمضان

بعد أقل من شهر من الإعلان التاريخي لسلطنة عمان عن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية ، علمت i24NEWS أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أجرى مكالمة هاتفية نادرة مع نظيره العماني سيد بدر البوسعيدي. وقالت مصادر لـ i24NEWS إن الاثنين ناقشا الأمور المتعلقة بفتح الأجواء كما تطرقا أيضًا إلى التوترات المتصاعدة بين إسرائيل والفلسطينيين بينما نقترب من شهر رمضان المبارك.

الحديث يدور عن المكالمة الهاتفية الأولى بين وزير الخارجية كوهين ونظيره العماني.

بعد القرار الصادر في شباط/فبراير، أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بفتح الأجواء باعتباره "قرارًا تاريخيًا" وشكر علنًا سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد على مشاركته في هذه الخطوة. جاء الإعلان في شباط/ فبراير بعد شهور من المحادثات بين وزارة الخارجية الإسرائيلية والسلطات في عمان.

في تشرين ثاني/نوفمبر 2022 ، أفادت i24NEWS أن مسؤولا إسرائيليا كبيرا التقى بوزير الخارجية العماني سيد بدر البوسعيدي لتعزيز العلاقات وتعزيز التعاون الإقليمي. عقد الاجتماع على هامش منتدى MEDRC في عمان وحضره نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ورئيس قسم الشرق الأوسط وعملية السلام. وقال وزير الخارجية في المحادثة إن السلطنة تسعى إلى تمييز نفسها عن الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وبالتالي فإن أي تقدم مستقبلي في العلاقات يتطلب علاقة منفصلة ومباشرة بين السلطنة وإسرائيل مع التركيز على ثمار السلام الاقتصادي. وتماشيا مع المبادئ التوجيهية من المملكة العربية السعودية.

وعلى صعيد منفصل، صوت مجلس النواب العماني في كانون ثاني/ديسمبر على توسيع قانون مقاطعة إسرائيل. وناقش مجلس الشورى في السلطنة - وهو ما يعادل البرلمان - توسيع نطاق قانون المقاطعة ضد الدولة اليهودية. وقال نائب رئيس المجلس يعقوب الحارثي إن التعديل الذي اقترحه عدد من أعضاء المجلس يسعى إلى "توسيع تجريم ومقاطعة هذا الكيان" وحظر أي اتصال مع الإسرائيليين بأي وسيلة ، شخصيا أو افتراضيا. تمت إحالة الاقتراح إلى اللجنة التشريعية بالمجلس ولكن لم يتم تقديمه منذ ذلك الحين.

ويشار إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بزيارة نادرة إلى سلطنة عمان في عام 2018 التقى خلالها بالسلطان الراحل قابوس لمناقشة مبادرات السلام في الشرق الأوسط. وكان هذا الاجتماع هو الأول من نوعه بين قادة البلدين منذ عام 1996.

لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين سلطنة عمان وإسرائيل، على الرغم من التطرق اليها كدولة محتملة للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان. ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية تأكيد هذه المعلومات أو نفيها.