مقتل ثلاث فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين

الصحة الفلسطينية: اصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات إسرائيلية خاصة في جنين

أفادت وزارة الصحة في رام الله ظهر (الخميس) عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة خمسة بجروح بنيران الجيش الإسرائيلي في جنين ،أحد القتلى هو نضال حازم، أحد أقارب رعد حازم، والد منفذ الهجوم على شارع دزينغوف في تل أبيب عام 2022 قتل فيه ثلاثة أشخاص.

وأكدت إسرائيل أن قوات الأمن دخلت الى مخيم جنين للاجئين. وبحسب التقارير ، دخلت قوات الجيش الإسرائيلي المدينة الفلسطينية الصاخبة قبل أقل من أسبوع من عطلة رمضان ، وقتلت نضال حازم الذي ينتمي إلى الجهاد الإسلامي ورجل آخر ينتمي إلى الجناح العسكري لحركة حماس.

وقالت مصادر محلية أن قوة خاصة من الجيش الاسرائيلي تسللت وسط مدينة جنين، وتحديدا شارع أبو بكر المزدحم بالمواطنين، وقتلت 3 فلسطينيين. وأضاف أن قوات الجيش استقدمت تعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها، وبدأت إطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين ومنازلهم.

تجري العمليات في جنين في ظل توترات أمنية عالية في جميع الساحات. سُمح يوم أمس، بعد انقطاع طويل في التعتيم عن الخبر، بنشر أنباء عن تسلل مسلّح من لبنان ف الأسبوع الماضي ووضع عبوة ناسفة تشبه عيّنة من العبوات التي استخدمها حزب الله في حروب سابقة بالقرب من مفترق مجيدو. وانفجرت القنبلة على جانب شارع 65 مما أدى إلى إصابة شرف الدين، 21 عاما، من سكان قرية سالم من منطقة غور الأردن.