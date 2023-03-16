امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يلتقي رئيس دولة الإمارات في ابو ظبي

ونوه "شمخاني" الى "العلاقات التاريخية والمشتركات الثقافية والدينية" بين ايران والامارات؛ مؤكدا على ضرورة توسيع هذه الاواصر وتعميقها في جميع المجالات

التقى امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "الادميرال علي شمخاني"، في ابوظبي اليوم الخميس، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة "الشيخ محمد بن زايد ال نهيان"، وبحث معه في القضايا الثنائية واهم التطورات الاقليمية والدولية. جاء هذا بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "ارنا".

ونوه "شمخاني" في هذا الاتصال، الى "العلاقات التاريخية والمشتركات الثقافية والدينية" بين ايران والامارات؛ مؤكدا على ضرورة توسيع هذه الاواصر وتعميقها في جميع المجالات.

واعتبر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، مسار التعاون المتنامي ودور رئيس دولة الامارات الخاص بانه جدير بالاهتمام في هذا الشان، واضاف : طهران وابوظبي قادرتان على المضي بخطوات كبيرة في سياق تطوير التعاون الثنائي وتعزيز دبلوماسية الجوار.

وفي معرض الاشارة الى العناصر الدخيلة في اثارة الازمات والاخلال بالامن والاستقرار بمنطقة الخليج الفارسي، وصف شمخاني الجهود من اجل التوصل الى الامن الجماعي القائم على الطاقات المحلية، من شانها ان تضع حدا للكثير من الازمات الراهنة.

وتابع:" ان معظم المشاكل الحالية تنجم عن التدخلات الاجنبية وممارسات امريكا والكيان الصهيوني الشيطانية في منطقة الخليج الفارسي؛ وتابع، ان تعاظم قدرات المنطقة امل يمكن تحقيقه وبما يلزم على جميع بلدان المنطقة ان تظافر الجهود من اجل ذلك".

ولفت امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، الى ارادة قادة البلدين (ايران والامارات) الحاسمة لتوسيع شامل للعلاقات فيما بينهما؛ داعيا الى اتخاذ اجراءت جادة لتحديد العراقيل المحلية والخارجية التي تعترض مسار التعاون الثنائي ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية واتخاذ اجراءات عاجلة بهدف تذليل هذه العقبات.