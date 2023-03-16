تحليل: بعد يوم من خطاب الرئيس الإسرائيلي، البحث عن الخطة "ج"

يجب أن يحتفظ الاقتراح بالجناح البراغماتي الذي يطالب بالتسوية وأحزاب اليمين المتشدد والحريدي التي تصر على الأجزاء الرئيسية من المقترحات المطروحة

كلما زاد الترقب، زادت خيبة الأمل، هذا هو الشعور السائد في أجزاء كثيرة من المجتمع الإسرائيلي اليوم بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس يتسحاق هرتسوغ، أمس الأربعاء، حيث وضع هرتسوغ نفسه لأسابيع، في المقدمة وفي المنتصف، وعرّض بنبل للخطر وضعه المحروس بعناية كحكم وطني، بدلاً من البقاء فوق النزاع، تولى هرتسوغ، ربما بشكل غير متوقع، التحدي المتمثل في وضع اقتراح حل وسط ملموس بشأن الإصلاح القضائي المقترح الذي قسم الأمة.

إن المخاطر التي يضرب بها المثل عالية، حيث حذر خبير اقتصادي بعد خبير من الانهيار في حالة إقرار مشروع القانون كما هو مكتوب، ويظهر التأثير الاجتماعي المحتمل في الشوارع: رأس المال يغادر البلاد، وربما يبتعد المستثمرون، ويهدد كثيرون في طبقة المبدعين في إسرائيل بالانسحاب. تمتلك إسرائيل اقتصادًا متنقلًا قائمًا على المعرفة وعقدًا اجتماعيًا دقيقًا يمكن أن يؤدي إلى السقوط الحر.

وهكذا ألقى البلد أعينه بعد الساعة 8:30 مساءً بقليل، بالتوقيت المحلي مساء الأربعاء لمعرفة ما إذا كان بإمكان الرئيس الخروج من المأزق.

وكان رد الائتلاف الحكومي سريعًا: في بعض الأحيان مهذب وأحيانًا أقل، كان الجواب هو الرفض السريع، لقد أوجدت التسوية أرضية مشتركة بين مواقف الحكومة والوضع الراهن. تغيير تشكيل الهيئة التي تختار القضاة دون إعطاء الأغلبية للائتلاف. رفع عتبة المحكمة العليا لإلغاء قانون، ولكن ليس كافيا لرضا الائتلاف. كما أن الحل الوسط سيلغي بند الإلغاء البرلماني المثير للجدل الذي قال التحالف إنه يريده.

لا يبدو أن اقتراح هرتسوغ يحتوي على 61 صوتًا يحتاجها للحصول على المصادقة عليه في الكنيست، وبالتأكيد ليس داخل هذا الائتلاف، لكن المحللين يتجاهلون نقطة رئيسية: مقترحات الائتلاف الحالية قد لا تحصل على 61 صوتًا أيضًا.

علامات التحذير هناك. رغم كل الحديث عن أغلبية صلبة في البرلمان، فإن التحالف لديه أربعة أصوات فقط لتجنيبها. أحد الأصوات المحتملة بـ "لا" هو النائب الكبير عن حزب الليكود ، يولي إدلشتاين ، الذي أشار بالفعل إلى نواياه. أكد البعض، وآخرهم عضو الكنيست عن حزب الليكود ديفيد بيتان، على الحاجة إلى التحدث ، في حين أن البعض الآخر قد يكون مستلقيًا تمامًا حتى لحظة الحقيقة.

لذا فإن الخطة (أ)، المقترحات الحالية، قد لا تكون كارثة محكمة فحسب، بل تفتقر إلى الأصوات. ويبدو أن الخطة ب، إطار عمل هرتسوغ ، ستفتقر إلى الأصوات أيضًا.

يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحتاج إلى خطة (ج) لقد تحدث هو وآخرون عن تخفيف أحادي الجانب لمشاريع القوانين، لكن ليس هناك تخفيف بسيط، أو حتى أحادي الجانب حقًا.

لن ترضي خطة الائتلاف جميع السياسيين المعارضين، ولكن لكي تكون قابلة للتنفيذ، يجب أن ترضي قطاع التكنولوجيا الفائقة والبنوك وإدارة بايدن والجيش. ستسمح هذه القطاعات لإسرائيل بالاحتفاظ بوظائف التكنولوجيا في الداخل، ومنع رأس المال من المغادرة، وإدارة علاقاتها مع الولايات المتحدة، ولديها طيارون احتياط لقصف سوريا و (إذا لزم الأمر) إيران.

في الواقع، هؤلاء هم شركاء التفاوض هنا، ومن ثم هناك مفاوضات داخل التحالف، وللحفاظ على التحالف معًا، يجب أن يحتفظ الاقتراح بالجناح البراغماتي الذي يطالب بالتسوية وأحزاب اليمين المتشدد والحريدي التي تصر على الأجزاء الرئيسية من المقترحات المطروحة على الطاولة. سيتعين على نتنياهو إرضاء كلا الجانبين، أو أن يقرر دفع ثمن سياسي باهظ والمجازفة بحكومته وحتى رئاسة الوزراء.

بنيامين نتنياهو، بالطبع، سوف يريد تسوية عملية لا تمس فيها حكومته، غالبًا ما يطلق عليه لقب ساحر سياسي، لكن هنا، لم يسحب أرنبًا من قبعته بعد. في الأسابيع المقبلة، سيحتاج إلى مواصلة البحث.