نتنياهو: المقترح التوافقي الذي قدّمه الرئيس هرتسوغ غير مقبول على التحالف الحكوميّ

زعماء المعارضة الإسرائيلية يقبلون مقترح الرئيس، لابيد: "ليس مثاليًا لكنه عادل"

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء اليوم (الخميس)، في إفادة للصحفيين الذين انضموا إلى رحلته إلى برلين، ان "مقترح الشعب" الذي اقترحه الرئيس هرتسوغ غير مقبول على التحالف الحكوميّ.

كما وتطرق نتنياهو إلى الاحتجاجات ضد "إصلاح النظام القضائي" وقال إنه "منتبه لما يحدث في الأمة، وإنه مع عرض خطة التسوية التي اقترحها هرتسوغ، ضاعت فرصة كبيرة للتسوية. وألمح إلى أن المخطط الذي سيتم تمريره في النهاية في الكنيست لن يكون هو الذي يتم الترويج له الآن: "نحن بحاجة إلى تقديم شيء يتماشى مع التفويض الذي حصلنا عليه بعد الانتخابات وسنفعله بطريقة مسؤولة".

وزعم نتنياهو أن مخطط هرتسوغ يتعارض تماما مع ضمان حقوق الأقلية، بل إنه سخر من حقيقة أن الرئيس أطلق عليه "مقترح الشعب". وبحسب قوله "لست متأكدا من أن هذا هو" مقترح نصف الشعب". ما قدمه الائتلاف لرئيس الدولة بخصوص لجنة تعيين القضاة يتكون من مرحلتين، التصحيح الفوري ثم التوازن. ولكن الرئيس سمع هذه الاقتراحات ووضعها جانبا ".

من جهة أخرى، قال زعيم المعارضة يائير لابيد في بيان مشترك مع بيني غانتس وأفيغدور ليبرمان وميراف ميخائيلي ومنصور عباس، إن "خطة التسوية التي يقترحها الرئيس ليست كاملة - لكنها عادلة". واضافوا: "لقد استغرقت الحكومة أمس 17 دقيقة لتعلن رفضها للخطوط العريضة للخطة ولم يكلفوا أنفسهم عناء دراستها حتى. نحن نقبل يخطة الرئيس لأنه اذا وقعت حربًا أهلية سيكون هناك خاسرون فقط ".

Tobias SCHWARZ / AFP نتنياهو وشولتس

في غضون ذلك، أشار مسؤول سياسي كبير في الوفد المرافق لنتنياهو في زيارته لبرلين إلى أن هذه "ليست خطة تسوية إذا قبلها أحد الأطراف ورفضه االآخر. سنواصل المحاولة". وبحسب المصدر، لو كان نتنياهو هو من قاد "التعديلات" على الجهاز القضائيّ وليس وزير العدل ياريف ليفين لكان الأمر مختلفا". كما أشار إلى أن رئيس الوزراء سيقدم مقترحات توازن بين لجنة اختيار القضاة، وأوضح دون الخوض في التفاصيل: "كانت هناك مثل هذه الاقتراحات".

وتحدث المصدر أيضا عن لقاء نتنياهو مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قائلا إن "العالم يخشى أن تصبح إسرائيل دولة شريعة وتضايق المثليين".

في وقت سابق اليوم، في مؤتمر صحفي مشترك، اقترح المستشار شولتس أن ينظر نتنياهو في خطة التسوية الذي قدمها هرتسوغ. وقال المستشار "أبلغني نتنياهو عن الإصلاح القضائي الذي يثير الجدل في إسرائيل، بصفتنا أصدقاء مقربين نتشارك القيم الديمقراطية، فإننا نتابع هذا التغيير ولن أخفي حقيقة أننا قلقون بشأنه. استقلال النظام القضائي هو رصيد ديمقراطي مهم ".

وأضاف السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي: "أمنيتنا هي أن تظل شريكتنا في القيم، إسرائيل، ديمقراطية ليبرالية". وقال شولتس إنه يتمنى "ألا يكون قد تم اتخاذ قرار نهائي" بشأن المقترح التوافقي الأخير للرئيس الإسرائيلي اسحق هيرتسوغ.

جدير بالذكر إلى أن حكومة نتنياهو تسعى إلى تنفيذ هذه الإصلاحات المثيرة للجدل بحلول نهاية الشهر الجاري عبر إجراء سريع. ويرى المنتقدون أن خطط الحكومة تهدف إلى إضعاف متعمد للقضاء المستقل ويرون أنها تمثل خطرا على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد إحدى ركائز الديمقراطية. وتشهد إسرائيل احتجاجات عنيفة على هذه الخطط منذ أكثر من شهرين.