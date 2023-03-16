حماس تدعو السلطة الفلسطينية للعدول عن قرارها بالمشاركة في اجتماع شرم الشيخ الأمنيّ

حماس: " إن هذا الاجتماع لا يخدم إلا أجندة اسرائيل في تعزيز سطوتها وسيطرتها على الأرض الفلسطينية"

دعت حركة "حماس"، اليوم الخميس، السلطة الفلسطينية إلى العدول عن قرارها بالمشاركة في اجتماع شرم الشيخ الأمني مع اسرائيل والذي يعدّ استهتاراً بدماء الفلسطينين الذين قتلو في الفترة الأخيرة.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس" في بيان صادر عن الحركة، اليوم ، "نستهجن في حركة "حماس" إعلان السلطة الفلسطينية مجدداً عزمها المشاركة في اجتماع أمني آخر بمشاركة اسرائيل، المقرّر عقده في شرم الشيخ في الأيام القادمة، فذلك يُعدّ استهتاراً بدماء شعبنا الفلسطيني على يد الجيش الاسرائيلي والمستوطنين، ومحاولة إسرائيلية لضرب الحالة الثورية المستمرة والمتصاعدة في الضفة الغربية".

وأضاف البيان، إن هذا الاجتماع لا يخدم إلا أجندة اسرائيل في تعزيز سطوتها وسيطرتها على الأرض الفلسطينية، داعيةً إلى وقف التنسيق الأمني معها، وعدم المراهنة على الوعود الأمريكية، والانحياز إلى الإجماع الوطني وإرادة الشعب الفلسطيني في المقاومة وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

جاء هذا بعد ان أفادت وزارة الصحة الفلسطينية ظهر (الخميس) عن مقتل اربعة فلسطينيين وإصابة خمسة بجروح بنيران الجيش الإسرائيلي في جنين ،أحد القتلى هو نضال حازم، أحد أقارب رعد حازم، والد منفذ الهجوم على شارع دزينغوف في تل أبيب عام 2022 قتل فيه ثلاثة أشخاص.