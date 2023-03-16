English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • حماس تدعو السلطة الفلسطينية للعدول عن قرارها بالمشاركة في اجتماع شرم الشيخ الأمنيّ

حماس تدعو السلطة الفلسطينية للعدول عن قرارها بالمشاركة في اجتماع شرم الشيخ الأمنيّ

i24news

دقيقة 2
رئيس الجناح السياسي لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة يحيى السنوار (وسط) والنائب زعيم المبادرة الوطنية الفلسطينية (المبادلة) مصطفى البرغوثي (2 يمين) يحضرون مسيرة دعما لأقصى القدس. مسجد في مدينة غزة في 1 أكتوبر 2022.
MAHMUD HAMS / AFPرئيس الجناح السياسي لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة يحيى السنوار (وسط) والنائب زعيم المبادرة الوطنية الفلسطينية (المبادلة) مصطفى البرغوثي (2 يمين) يحضرون مسيرة دعما لأقصى القدس. مسجد في مدينة غزة في 1 أكتوبر 2022.

حماس: " إن هذا الاجتماع لا يخدم إلا أجندة اسرائيل في تعزيز سطوتها وسيطرتها على الأرض الفلسطينية"

دعت حركة "حماس"، اليوم الخميس، السلطة الفلسطينية إلى العدول عن قرارها بالمشاركة في اجتماع شرم الشيخ الأمني مع اسرائيل والذي يعدّ استهتاراً بدماء  الفلسطينين الذين قتلو في الفترة الأخيرة.

Video poster

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس" في بيان صادر عن الحركة، اليوم ، "نستهجن في حركة "حماس" إعلان السلطة الفلسطينية مجدداً عزمها المشاركة في اجتماع أمني آخر بمشاركة اسرائيل، المقرّر عقده في شرم الشيخ في الأيام القادمة، فذلك يُعدّ استهتاراً بدماء شعبنا الفلسطيني على يد الجيش الاسرائيلي والمستوطنين، ومحاولة إسرائيلية لضرب الحالة الثورية المستمرة والمتصاعدة في الضفة الغربية".

وأضاف البيان، إن هذا الاجتماع لا يخدم إلا أجندة اسرائيل في تعزيز سطوتها وسيطرتها على الأرض الفلسطينية، داعيةً إلى وقف التنسيق الأمني معها، وعدم المراهنة على الوعود الأمريكية، والانحياز إلى الإجماع الوطني وإرادة الشعب الفلسطيني في المقاومة وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

جاء هذا بعد ان أفادت وزارة الصحة الفلسطينية ظهر (الخميس) عن مقتل اربعة فلسطينيين وإصابة خمسة بجروح بنيران الجيش الإسرائيلي في جنين ،أحد القتلى هو نضال حازم، أحد أقارب رعد حازم، والد منفذ الهجوم على شارع دزينغوف في تل أبيب عام 2022 قتل فيه ثلاثة أشخاص.

Screenshot used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law
Screenshot used in accordance with Clause 27a of the Copyright LawHamas member Yusef Shreim (L) and PIJ member Nidal Khazem, two of the Palestinian terrorists killed in the Jenin raid.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق