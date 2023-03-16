تجدد التظاهرات وإغلاق شوارع في مختلف أنحاء إسرائيل ضد خطة الإصلاحات القضائية

متظاهرون اسرائيليون يخرجون مجددا إلى الشوارع احتجاجا على مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل التي تناقشه الحكومة

خرج اليوم الخميس، متظاهرون اسرائيليون مجددا إلى الشوارع احتجاجا على مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل التي تناقشه الحكومة والذي من شأنه ان يضعف الجهاز القضائي الاسرائيلي. وفي وسط تل أبيب، علّقت لافتة كتب عليها "نهاية الديمقراطية"، فيما خرجت مظاهرات أيضا في حيفا والقدس وفي مختلف المدن المركزية والمفارق والشوارع الرئيسية المؤدية لها.

ويطالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير الشرطة بمنع إغلاق شبكة شوارع "أيالون"، كي لا تسجل الاحتجاجات "صورة انتصار"، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة.

وحوالي الساعة 14:00 اعتقلت الشرطة عشرة متظاهرين في شارع أيالون الجنوبي وطردت المتظاهرين بالقوة. تم تجديد الحواجز جزئيًا في فترة ما بعد الظهر وبداية المساء أيضًا. وفي نهاية هذا اليوم الحافل بالاحتجاجات تجمع آلاف المعارضين للتعديلات في الجهاز القضائي في ساحة هبيما في تل أبيب، ومن هناك واصلوا مسيرات المشاعل في جميع أنحاء المدينة.

وخرجت مظاهرات من أجل الديمقراطية وضد الثورة القانونية في العديد من المراكز الأخرى ، بينما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ألمانيا كجزء من زيارته السياسية. وفي مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أعرب عن قلقه بشأن الوضع في إسرائيل، واقترح أن يناقش نتنياهو خطة الرئيس التوافقية. وبعد فترة وجيزة، تجمع الآلاف بالقرب من بوابة براندنبورغ في برلين أثناء زيارة نتنياهو للمدينة - واحتجوا أيضًا على خطة حكومته.

ولم تحظ التسوية التي قدمها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لمشروع الإصلاح القضائي بقبول الائتلاف الحكومي، حسبما أعلن امس رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مشيرا إلى أن بعض نقاط المقترح "لا تؤدي سوى إلى تمديد الوضع القائم ولا توفر التوازن المطلوب بين السلطات".

ويحافظ مشروع هرتسوغ على الطرح الحكومي بحدّ قدرة المحكمة العليا على إلغاء قوانين أساسية، إلا أنه يقترح تعديلات على النقاط المثيرة للجدل في الإصلاح. وعكس المسودة المعروضة حاليا على البرلمان، يقترح مشروع التسوية أن تتمكن المحكمة، في ظل ظروف معينة، من الطعن في تعديلات القوانين التي تعتبر بمثابة الدستور في إسرائيل.

وكان هرتسوغ الذي يعتبر دوره فخريا، يعمل منذ أسابيع على اقتراح يهدف إلى الجمع بين الحكومة والأغلبية حول قانون عام بشأن هذا الموضوع. وقال الرئيس الإسرائيلي: "أي شخص يعتقد أن الحرب الأهلية مستحيلة ليس لديه أدنى فكرة عن مدى قربنا منها لكنني لن أسمح بحدوث ذلك"، وأوضح بأنه مقتنع بأن "غالبية الإسرائيليين يريدون تسوية". مضيفا أن التسوية التي طرحها "يجب أن تشكل أساسا للتفاوض ولاستبدال المشروع الحالي".

وأقرت الكنيست في وقت سابق من الشهر في قراءة أولى مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكانية اعتبار رئيس الحكومة عاجزا عن تأدية وظيفته. من جانبه، يعتبر نتانياهو ووزير العدل ياريف ليفين أن تعديل النظام القضائي خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة. ويعتبر نتانياهو وحلفاؤه أن قضاة المحكمة العليا غير المنتخبين مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتّع بها النواب المنتخبون.