"إذا توقفت طهران عن تسليح الحوثيين، فقد تضغط بذلك على الجماعة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع"

كشف مسؤولون أمريكيون وسعوديون، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "إيران وافقت على وقف إرسال شحنات الأسلحة إلى حلفائها الحوثيين في اليمن"، كجزء من صفقة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، وقالوا "نريد معرفة ما إذا كانت إيران ستتمسك بالصفقة، وهذا اختبار لها"، بينما تمضي طهران والرياض في الخطط المحددة في الاتفاق لإعادة فتح سفارتيهما في غضون شهرين، وأشاروا إلى أنه "إذا توقفت طهران عن تسليح الحوثيين، فقد تضغط بذلك على الجماعة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع".

ومن جهته أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، على أن اتفاق بلاده مع إيران الذي جرى بوساطة صينية قائم على أسس احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية، وتابع إن “مع الحوار، ومن هذا المنطلق أجرت مباحثات لأكثر من عامين مع الأشقاء الإيرانيين في بغداد ومسقط وبكين”، جاء تصريحاته في كلمة القاها خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بنواكشوط، بثتها قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وكان مسؤول سعودي (طلب عدم ذكر اسمه) قد كشف النقاب، أمس الأربعاء، عن كواليس المحادثات بين الرياض وطهران قبل الإعلان عن الاتفاق السعودي الإيراني لإنهاء قطيعة دامت سبع سنوات بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين برعاية صينية الأسبوع المنصرم، وقال إن محادثات بكين شهدت "خمس جلسات مكثفة للغاية" حول القضايا الشائكة بما في ذلك الحرب في اليمن حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا دعما للحكومة فيما تدعم طهران الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ 2014وأوضح المسؤول أن المحادثات أسفرت عن "التزامات ملموسة" بشأن اليمن لكنه لم يكشف عنها.وتابع أن "إيران هي المورّد الرئيسي للأسلحة والتدريب والبرامج الدعائية للحوثيين ونحن الضحية الرئيسية لهذه الصواريخ والطائرات دون طيار وأشياء أخرى. لذا يمكن لإيران أن تفعل الكثير وينبغي أن تفعل الكثير"، مضيفًا أن على إيران وقف "إمداد الحوثيين بالسلاح"، وهي تهمة تنفيها طهران.