إيتمار بن غفير يطالب الائتلاف الحكومي بإقالة المستشارة القضائية للحكومة

بن غفير: "المستشارة القضائية للحكومة غير مؤهلة لهذا المنصب"

وجه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رسالة إلى رؤساء الائتلاف الحكوميّ مساء اليوم (الخميس) يطالب فيها بإقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهارف ميارا. وكتب بن غفير: "أتوجه إليكم بعد فترة طويلة من التفكير، كنت خلالها قلق للغاية بشأن استمرار فترة ولاية المستشارة القضائية للحكومة السيدة غالي بيهارف ميهرا، وحتى قبل أدت الحكومة اليمين، كان لدينا جميعًا خوف شديد من المستشارة، الذي تم تعيينها في ظل هذه ظروف غامضة من قبل الحكومة السابقة، وعلى الرغم من التحذير الصريح من قبل بعض القضاة، بأنها "غير مؤهلة" لتولي هذا المنصب ".

وأضاف بن غفير في رسالته أن "هذا القلق قد اشتد على خلفية السلوك الإشكالي" في سلسلة من القرارات التي أيدت فيها المستشارة السلوك غير القانوني للحكومة السابقة، مثل الموافقة على اتفاقية سياسية تتضمن تنازلات عن اراضي إقليمية دون موافقة الكنيست، وتعيين رئيس أركان عشية الانتخابات.

حتى محاولة تعيين القاضي مزوز في منصب دائم كرئيس للجنة تعيين كبار المسؤولين عشية الانتخابات، كانت خطوة بالغة الخطورة ومحيرة لدرجة أنه حتى المحكمة العليا اضطرت إلى استبعاده.

وأضاف بن غفير: "مع تشكيل الحكومة الجديدة، وعلى أمل أن تفهم المستشارة أن الحكومة قد تغيرت وتتوقف عن تلقي تعليمات التشغيل من الحكومة السابقة، قررنا عدم التعامل مع إقالتها، وحتى منحها فرصة للحصول على علاقة عمل طبيعية. ومع ذلك ، يتضح من يوم لآخر أن سلوكها المعارض يتزايد من لحظة إلى أخرى، عندما تعمل السيدة بيهارف ميارا حاليًا كرئيسة فعلية للمعارضة ".

وقال بن غفير "إنني أدرك الصعوبة القانونية في إقالتها"، إلا أن الضرر الذي تحدثه المستشارة كل يوم تظل فيه في منصبها كبير. وفي ظل هذه الظروف، يبدو لي أنه كان علينا بدء عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة وإعادة ثقة الجمهور في هذه المؤسسة ".