استطلاع رأي: معظم المواطنين الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب الأهلية هي سيناريو محتمل

حصل حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد على 27 مقعدًا، مقارنة بـ 24 مقعدًا الذي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة

بحسب استطلاع أجرته القناة 13 الإسرائيلية والبروفيسور كميل فوكس الذي نُشِر في النشرة المسائية مساء (الخميس)، حصل الليكود على 28 مقعدًا في حال اجريت الإنتخابات اليوم، بهذه النتيجة ينخفض 4 مقاعد مقارنةً بنتائج الانتخابات الماضية، فيما حصل حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد على 27 مقعدًا، مقارنة بـ 24 مقعدًا الذي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة. وبهذا تحصل كتلة الائتلاف الحكومي الحالي على 58 مقعدًا، مقارنة بـ 57 لكتلة الإئتلاف السابقة.

وبحسب الاستطلاع سيحصل حزب "الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت" برئاسة سموتريتش وبن غفير على 13 مقعدًا وكذلك الأمر حزب وزير الأمن السابق بيني غانتس. اما حزب "شاس" المتديّن يحصل على 10 مقاعد. حزب "يهدوت هتوراة" يحصل على 7 مقاعد، حزب "إسرائيل بيتينو" 6 مقاعد، حزب العمل 5 مقاعد، القائمة العربية الموحدة 6 مقاعد والجبهة الديمقراطية حصلت على 5 مقاعد لتحافظ على قوتها التي حصلت عليها الانتخابات السّابقة.

وسأل الاستطلاع أيضًا عما إذا "كنت تعتقد أن مقترح الرئيس يتسحاق هرتسوغ التوافقي الذي تم تقديمه الليلة الماضية هو منطقيّ"، أجاب 32٪ بنعم. و33٪ من المستطلعين اجابوا أن الخطوط العريضة منحازة للمعارضة، فيما أجاب 7٪ بأنها منحازة للائتلاف. وأجاب 28٪ بأنهم غير مهتمين بذلك.

وسأل الإستطلاع أيضًا عما إذا "كنت تعتقد أن حربًا أهلية أو صدامًا عنيفًا في الشوارع هو سيناريو محتمل في إسرائيل؟"، وأجاب 58٪ بنعم على هذا السؤال. بينما أجاب 31٪ أنهم لا يعتقدون أن هذا سيناريو محتمل، وأجاب 11٪ أنهم لا يعرفوا.