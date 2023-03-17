مروان عيسى: "الأيام المقبلة ستصطحب معها الأحداث". واضاف "اي تغيير في الوضع الراهن في المسجد الاقصى سيسبب زلزالا في المنطقة".

في مساء يوم 22 من الشهر الجاري، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان، والذي يعتبر كل عام من أكثر الفترات توترا من الناحية الأمنية في اسرائيل. هذه المرة أيضًا، ومع اقتراب شهر رمضان، تتصاعد تهديدات المنظمات الفلسطينية، وتراكم لدى شرطة إسرائيل العديد من التنبيهات حول الهجمات المخطط لها.

هدد مروان عيسى، نائب قائد الجناح العسكري لحركة حماس، أمس (الأربعاء) بأن "الأيام المقبلة ستصطحب معها الأحداث". واضاف "اي تغيير في الوضع الراهن في المسجد الاقصى سيسبب زلزالا في المنطقة".

وحذّر صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة المسؤول عن الضفة الغربية من أنه "خلال شهر رمضان هناك محاولات من قبل اسرائيل للسماح للمستوطنين بأداء شعائرهم في المسجد الأقصى. المسجد. اسرائيل لا تتوقع رد فعلنا على ذلك ".

جاءت تحذيرات العاروري بعد ساعات من تهديد المتحدث باسم "سرايا القدس" وهو الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي لإسرائيل بانتفاضة متزايدة ونزاع لم تشهده من قبل.

وفي جلسة نقاش حول الاستعداد لشهر رمضان، ترأسها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وبمشاركة مفوّض الشرطة يعقوب شبتاي، ومفوض مصلحة السجون كاثي بيري، ومفوض الإطفاء والإنقاذ، وقائد الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي وممثلين عن الجيش الإسرائيلي، تم تقديم سيناريو لعملية "حارس الجدران 2" ، وهو سيناريو يتعلق بمواجهات قد تندلع في الضفة الغربية والقدس.

حدد الوزير بن غفير توقعاته من الشرطة في قضية رشق الحجارة. وقال "الرد القاطع يكون في بعض الأحيان أكثر فعالية من وجود 300-400 ضابط شرطة، أتوقع اطلاق النار في مثل هذه الحالة وفي حالة إلقاء الحجارة على قوات الأمن".

بستعد الجيش الإسرائيلي لشهر رمضان بقوات نظامية مكثفة سيتم نشرها في منطقة الضفة الغربية، وبدون فرق الاحتياط، والتي ستكون لها فترة راحة في الشهر الذي سيقام فيه أيضًا عيد الفصح. لذا يريد الجيش أن يستثمر في الفترة الصعبة في شهر رمضان بالقوات النظامية الأكثر مهارة، مع بعض فرق التعزيزات حسب تقدير الوضع الذي سيتم تحديده في الأيام المقبلة، وبحسب الأحداث التي قد تكون حينها، مثل الصلاة غير المعتادة في الحرم الإبراهيمي في الخليل وأيام الذكرى الإسلامية.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثف الجيش الإسرائيلي اجراءاته ضد النوايا التني تنوي تنفيذ هجمات ضده، بسلسلة من عمليات الاعتقال المكثفة في جميع القطاعات في الضفة الغربية، فضلاً عن ضبط 120 قطعة سلاح منذ بداية العام ومخارط لإنتاج الأسلحة. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، قتل خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الجيش الإسرائيلي، حوالي 80 فلسطينيًا في الضفة الغربية، معظمهم من المسلحين. وقال مسؤول امني كبير لموقع واينت الاسرائيلي انه "في العام الماضي كله، والذي كان مليئًا بالعمليات في الضفة الغربية التي انتهت بمقتل فلسطينيين، قُتل 156 فلسطينيًا، معظمهم مسلحون اليوم، لم نصل بعد إلى الربع الأول من عام 2023 وصلنا الى هذا الرقم".

فيما يتعلق منطقة غزة، يشجع النظام الأمني ​​الاستقرار النسبي الحالي. وأوضح مسؤولو الجيش الإسرائيلي أن "شهر رمضان هو شهر عطلة، وبالتالي يرغب الكثيرون في السلطة الفلسطينية وغزة في الحفاظ عليه بهدوء، كرافعة اقتصادية حيث يذهب الكثيرون للتسوق، بما في ذلك عرب إسرائيل الى داخل السلطة الفلسطينية". "ومع ذلك، هناك محاولات من قبل المنظمات الفلسطينية لتغيير الوضع بالنسبة لإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، وهذا يقلقنا ".