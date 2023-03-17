تقديم لائحة اتهام ضد شابين من سكان تل أبيب بتهمة "الأرهاب" لمحاولة احراق مسجد بهرتسليا

تم تقديم لائحة اتهام ضدهما تبين أن الاثنين ألقيا زجاجات حارقة بدافع قومي

اعلن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الاسرائيلية، صباح اليوم (الجمعة)، أنهما تمكنا من حل واقعة إلقاء زجاجات حارقة على مسجد سيدنا علي في مدينة هرتسليا الساحلية في كانون الثاني\يناير الماضي. وكجزء من هذه القضية، تم اعتقال اثنين من سكان تل أبيب - لياد أوهحنا (19 سنة) و صبي يبلغ من العمر 16 عامًا تم حجب اسمه، واليوم تم تقديم لائحة اتهام ضدهما تبين أن الاثنين ألقيا زجاجات المولوتوف بدافع قومي. ونتيجة لإلقاء الزجاجات، تم إشعال النار في سقف المسجد حتى أن أحد المتهمين سجل الفعل على Tiktok.

واتهم الإسرائيليان بـ "التآمر لارتكاب أعمال إرهابية، وإحراق مزارات دينية، وعمل إرهابي بالحرق المتعمد، واستخدام السلاح لأغراض إرهابية" وبحسب لائحة الإتهام وتحقيق الشاباك والشرط "خطط الشابان أولاً لتنفيذ عملية إعدام جماعي ضد مصلين فلسطينيين، لكن في النهاية بعد فحص المساجد في منطقة يافا، قرروا تنفيذ خطتهم في هرتسليا".

ومع انتهاء التحقيق معهما في "الشاباك"، اليوم 17.03.2023، قدم مكتب المدعي العام لواء تل أبيب (جنائي) إلى المحكمة المركزية، لائحة اتهام ضد الاثنين. وذكر محامي الادعاء "أن جريمة الحرق العمد تنطوي على خطر حقيقي ليس فقط على الهدف المراد إحراقه، ولكن على الحالة العامة بأكملها، فلو كانت هذه الخطة قد تحققت بالكامل واشتعلت النيران في المسجد، لكان ذلك قد أدى إلى تصعيد خطير والى أعمال عنف شديدة في المجتمع الإسرائيلي، على أساس ديني قومي".

وقال الناطق بلسان "الشاباك" ان جهاز الأمن العام يلاحظ التنامي في دوافع العمل ضد العرب منذ الاضطرابات التي وقعت في بلدة حوارة، بما في ذلك المناطق المختلطة داخل البلاد، ومع تزايد التهديد، يعمل "الشاباك" على استخدام كامل الأدوات والوسائل من أجل إحباط هذه النوايا في وقت مبكر".