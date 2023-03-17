وزير الخارجية الإسرائيلي: "توصلنا لاتفاق مع الإمارات للاعتراف المتبادل برخص القيادة "

منذ تطبيع العلاقات بين البلدين عام 2020 بموجب اتفاقيات أبراهام برعاية الولايات المتحدة. لعبت السياحة الدور الأبرز في العلاقات بين إسرائيل والإمارات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين صباح الجمعة، "لقد توصلنا إلى اتفاق مع الإمارات للاعتراف المتبادل برخص القيادة. سيسمح ذلك بقيادة مركبة محلية من خلال تقديم رخصة قيادة فقط، وهذا سيقوم باعطاء رونق خاص لزيارة البلاد. واضاف ان "الإمارات العربية المتحدة واحدة من الوجهات المفضلة لدى الاسرائيليين وهذا الاتفاق دليل على العلاقة الحميمة بين البلدين ".

وشهدت الفترة الأخيرة من عام 2022 وبداية عام 2023 وفود ما يزيد عن 200 ألف سائح إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة، على ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في مطلع العام.

منذ تطبيع العلاقات بين البلدين عام 2020 بموجب اتفاقيات أبراهام برعاية الولايات المتحدة. لعبت السياحة الدور الأبرز في العلاقات بين إسرائيل والإمارات. وقالت فيني شاني، نائب الرئيس الأول ورئيسة إدارة التسويق في وزارة السياحة، لصحيفة الخليج تايمز إن حوالي 1600 مواطن إماراتي سافروا إلى إسرائيل في الأشهر العشرة الأخيرة من عام 2022.

وتشير إحصاءات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إلى أن "إسرائيل" كانت واحدة من أكبر 20 سوقاً للسياحة في دبي خلال العامين الماضيين.

ووقَّعت الإمارات وإسرائيل جملة من الاتفاقات في أكثر من مجال حيوي عقب توقيع اتفاق تطبيع العلاقات، منتصف أيلول 2020، الذي قوبل برفض شعبي عربي واسع. ومنذ توقيع اتفاقية التطبيع، وقَّعت الإمارات مع إسرائيل عدداً متزايداً من الصفقات التجارية والاتفاقيات الثنائية.