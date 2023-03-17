رش كتابات عدائية ضد وزير القضاء ليفين على منزله في مدينة موديعين: "ليفين عدو الشعب"

نتنياهو: "أتوقع أن تعمل الشرطة والنيابة العامة على الفور وبقوة كاملة ضد مظاهر التحريض والعنف هذه"

رُشت اليوم (الجمعة) نقش "ياريف ليفين، عدو الشعب" على منزل وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين في موديعين. وفتحت الشرطة تحقيقا وأدان الجهاز السياسي الحادث.

علق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الحادث وقال إنه يدين بشدة رش خطاب الكراهية ضد الوزير ياريف ليفين أثناء جلوسه في حداد على وفاة ابيه الذي توفي منذ ايام، والهجوم العنيف على الوزير نير بركات أثناء وجوده في حدث سياسي. وأضاف نتنياهو "أتوقع أن تعمل الشرطة والنيابة العامة على الفور وبقوة كاملة ضد مظاهر التحريض والعنف هذه".

وقال رئيس المعارضة يائير لابيد إن "رسم النقوش على منزل ياريف ليفين أثناء مراسم وفاة والده أمر غير لائق ولا يتناسب مع روح الاحتجاج الوطني".

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ان "مجموعة من المجرمين الفوضويين العنيفين يحاولون جرنا إلى حرب اهلية. رشق الحجارة، قطع الطرق الرئيسية ومحاولة خلق الفوضى، من قبل مجموعة من المجرمين، الذين يرفضون قبول نتائج الانتخابات ويحاولون بالعنف والتهديد تغيير قرار الشعب قد تخل بامننا جميعا والأمن العام. ولقد أصدرت تعليمات للشرطة بالتصرف بلا صبر ضد هؤلاء الأشخاص الخطرين وأولئك الذين يفرضون قيودًا. المعابد اليهودية والحجارة على السياسيين والتحريض على القتل خط أحمر بالنسبة لنا ويجب ألا نسمح للعصابة بالتسبب لحرب ولفوضى ".

كتب رئيس معسكر الدولة، بيني غانتس، على تويتر: "لدي خلاف عميق مع وزير العدل ليفين حول اصلاحات النظام القضائي التي يروج لها وسأفعل كل ما في وسعي لمنعه من النجاح في خطته التي ستضر بشكل خطير بالديمقراطية ".

خرج امس الخميس، متظاهرون اسرائيليون مجددا إلى الشوارع احتجاجا على مشروع الإصلاح القضائي الذي يقوده ياريف ليفين المثير للجدل التي تناقشه الحكومة والذي من شأنه ان يضعف الجهاز القضائي الاسرائيلي. وفي وسط تل أبيب، علّقت لافتة كتب عليها "نهاية الديمقراطية"، فيما خرجت مظاهرات أيضا في حيفا والقدس وفي مختلف المدن المركزية والمفارق والشوارع الرئيسية المؤدية لها.