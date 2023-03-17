تتراوح أعمارهم بين 20 و 35 عامًا من المغرب وإسرائيل من خلفيات متنوعة" وحدد آخر أجل لاستكمال الملفات والتقدم في 10 أبريل/ نيسان 2023.

أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل في بيان،عن إطلاق منحة مفتوحة للمشاركة في معسكر تكنلوجي إقليمي حول التغيرات المناخية موجه للجمع بين القادة الشباب من المغرب وإسرائيل، مشيرة إلى أن "وزارة الخارجية الأمريكية ستوفر الخبرة والتخطيط لإقامة هذا المعسكر التقني، الذي سيشارك فيه 30 من القادة الناشئين، تتراوح أعمارهم بين 20 و 35 عامًا من المغرب وإسرائيل من خلفيات متنوعة" وحدد آخر أجل لاستكمال الملفات والتقدم في 10 أبريل/ نيسان 2023.

ويهدف البرنامج الذي يطلق عليه “المعسكر التكنولوجي بين الثقافات لتغير المناخ” الجمع بين القادة الشباب الواعدين من إسرائيل والمغرب لتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي ذي الصلة بالتكيف والتخفيف من حدة تغير المناخ، وسيجمع شبابا موهوبين لبناء فرق ستعمل معًا قبل وأثناء وبعد هذا المخيم التكنلوجي للتصدي لتحديات تغير المناخ في مجتمعاتهم، وفي المنطقة.

وأضاف البيان أن هذا البرنامج سيوفر للمشاركين الأدوات اللازمة لتوسيع معرفتهم حول موضوعات تغير المناخ وريادة الأعمال، والتي من المحتمل أن تمكنهم من إطلاق مشاريع تؤدي إلى خلق فرص عمل مستدامة في القطاعات ذات الصلة بقضايا المناخ.

ويفتح الترشيح أمام المشاركين الشباب من المجتمع المدني، والتعليم ورجال الأعمال الشباب، والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وقادة شبكات الشباب، والمدافعين عن البيئة والطلاب والمهنيين الشباب بشرط التمكن من اللغة الإنجليزية، ويمتد هذا البرنامج من يونيو/حزيران 2023 الى يونيوحزيران 2024 على ثلاث مراحل، تتمثل الأولى في لقاء تواصلي عن بعد لبناء القدرات يمتد من يومين لثلاثة أيام، تليه مرحلة ثانية في شتنبر تقام في المغرب مدتها ستة أيام تتناول محور التغيرات المناخية وبناء المهارات والقدرات في إقامة المشاريع، في ما ستجري المرحلة الثالثة على مدى ثلاثة أشهر في إسرئيل بمشاركة 30 قائدا شابا (15 من المغرب و15 من إسرائيل) ستتيح للمشاركين تطوير مهاراتهم في ريادة الأعمال، ويتم في ختامها تحديد المشاريع التي ستحظى بالمتابعة والتنفيذ.