وزير خارجية الولايات المتحدة: "أي إصلاح كبير في إسرائيل يحتاج إلى الإجماع"

بلينيكن:"ربما يكون الإجماع هو الشيء الأكثر أهمية" وتابع الإجماع هو مفتاح التأكد من أن لديك شيئًا لا يتم قبوله فحسب، بل يدوم أيضًا”.

قال وزير خارجية الولايات المتحدن انتونبي بلينيكن، في مقابلة مع وكالة فرانس برس من نيامي، في وقت متأخر من ،مساء الخميس، إن أي إصلاح رئيسي يحتاج إلى "إجماع" مؤكدا على أن “الإجماع هو أفضل طريق للمضي قدما في ديمقراطية إسرائيل النابضة بالحياة”، حيث تهز إسرائيل احتجاجات حاشدة على مشروع قانون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحد من سلطات المحكمة العليا.

واشار بلينكين إلى أن “أحد الأشياء التي تعلمناها من تجربتنا الخاصة كديمقراطية هو أنه عندما تتطلع إلى إجراء تغييرات كبيرة – إصلاحات كبيرة – لقوانينك، ومؤسساتك، فربما يكون الإجماع هو الشيء الأكثر أهمية" وتابع الإجماع هو مفتاح التأكد من أن لديك شيئًا لا يتم قبوله فحسب، بل يدوم أيضًا”.

ومنذ إعلان مشروع الإصلاح القضائي في إسرائيل في أوائل يناير/كانون الثاني المنصرم، من قبل واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، تخرج مظاهرات حاشدة كل أسبوع في البلاد، للتنديد "بالانحراف المناهض للديمقراطية"، بحسب منتقديها، ويهدف مشروع الإصلاح القضائي "إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا وتقسيم البلاد"

وكان الائتلاف الحكومي برئاسة نتناهو قد اقترح إصلاحات رئيسية تشمل السماح للمشرعين بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ما جعل عشرات الآلاف من المتظاهرين ينزلون إلى الشوارع منذ ذلك الحين، في ما وحذر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ من خطر “حرب أهلية”.ويقول بعض المنتقدين للخطة إن "نتنياهو يدفع باتجاه إصلاحات لحماية نفسه بينما يحارب تهم الفساد".

وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، قد قدم، الأربعاء المنصرم، خطته التوفيقية الجديدة للإصلاح القضائي التي أطلق عليها اسم "خطة الشعب" في خطاب متلفز إلى الشعب الإسرائيلي، تسعى الخطة، التي وضعها الرئيس بنفسه دون مشاورات مع الائتلاف الحاكم أو المعارضة، إلى إيجاد حل وسط، تحت سطوة احتجاجات عارمة عمت البلاد على خلفية خطة الحكومة لتغيير وجه القضاء الإسرائيلي.

وقال هرتسوغ في خطابه إلى الأمة مساء الأربعاء أن الكراهية والخوف الذي شاهده على خلفية التشريع هو أمر من "أسوأ كوابيسه". "في حياتي، في أسوأ كوابيسي، لم أفكر أبدًا أنه يمكن أن يكون هناك مثل هذا الكراهية العميقة والخطاب المرعب. حتى لو جاء من طرف أقلية".

وفي السياق أفاد استطلاع أجرته القناة الإسرائيلية (13) والبروفيسور كميل فوكس الذي نُشِر في النشرة المسائية مساء (الخميس)، حصل الليكود على 28 مقعدًا في حال اجريت الإنتخابات اليوم، بهذه النتيجة ينخفض 4 مقاعد مقارنةً بنتائج الانتخابات الماضية، فيما حصل حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد على 27 مقعدًا، مقارنة بـ 24 مقعدًا الذي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة. وبهذا تحصل كتلة الائتلاف الحكومي الحالي على 58 مقعدًا، مقارنة بـ 57 لكتلة الإئتلاف السابقة.