تفجير السفارة الإسرائيلية لدى الأرجنتين عام 1992: وزير خارجية إسرائيل يشير بأصابع الاتهام إلى طهران

إيلي كوهين"حتى اليوم، لا تزال إيران دولة إرهابية تمول وتوجه الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم وتستمر في إلحاق الأذى بالمواطنين الذين يقاتلون من أجل الحرية،

قال وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين، اليوم الجمعة ، في الذكرى الحادية والثلاثين لتفجير السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين (17 مارس/آذار من عام 1992)، إن "إيران مسؤولة عن ذلك وأنها تسبب الفوضى والإرهاب في العالم اليوم".

AP Photo/ HO Argentina- Vice Presidency يقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وزوجته سارة ، بجانب نائبة الرئيس غابرييلا ميتشيتي في موقع السفارة الإسرائيلية السابقة في بوينس آيرس ، الأرجنتين.

وستقيم السفارة الإسرائيلية لدة الأرجنتين، مراسم التأبين التقليدية، اليوم الجمعة، في الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القدس (2:45 مساءً بتوقيت بوينس آيرس) في ساحة السفارة الإسرائيلية في شارع أروجو (المكان الذي كان يقع فيه مبنى السفارة حتى الهجوم)وسيمثل وزارة الخارجية نائب مدير قسم أمريكا اللاتينية السفير يوناتان بيليد، ومن المتوقع أن يحضر الحفل عائلات الضحايا والناجين، ووزراء، وأعضاء في الكونغرس، وكبار مسؤولي الشرطة، والمجتمع الدبلوماسي الأرجنتيني، وقادة الجالية اليهودية، وعامة الناس، ستقيم السفارة الإسرائيلية لدى الأرجنتين.

AP Photo/DonRypka رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ يمشون عبر حطام السفارة الإسرائيلية بعد إرهابي في بوينس آيرس ، الأرجنتين ، 17 مارس 1992

وأكد إيلي كوهين على أنه "بعد 31 عامًا من الهجوم العنيف على السفارة الإسرائيلية لدى الأرجنتين، ما زلنا نتذكر الضحايا، وتقع مسؤولية هذا الهجوم القاتل على عاتق حكومة آيات الله في إيران" وتابع "حتى اليوم، لا تزال إيران دولة إرهابية تمول وتوجه الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم وتستمر في إلحاق الأذى بالمواطنين الذين يقاتلون من أجل الحرية، ويجب على المجتمع الدولي أن يبعث برسالة واضحة إلى الحكومة الإيرانية الإرهابية ".

Daniel Luna (AFP/File) عمال الإنقاذ يحفرون في أنقاض السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس في 18 مارس 1992 بعد انفجار سيارة مفخخة مميت في اليوم السابق

وأشار كوهين إلى أن "موظفو وزارة الخارجية دولة إسرائيل يمثلون في 108 بعثات حول العالم، ولا يتعرض أي منهم للخطر على حياتهم أو على حياة عائلاتهم، وفي الذكرى الحادية والثلاثين للقصف ننحني ونحتضن عائلات القتلى في الهجوم، بمن فيهم مبعوثو إسرائيل: إليورا كرمون، زحفة زهافي، دافيد بن رفائيل وعلي بن زئيف، نبارك ذكراهم ".

وفي 17 مارس/آذار من عام 1992، انفجرت قنبلة في السفارة الإسرائيلية لدى بوينس آيرس، مما أسفر عن مقتل 29 وإصابة 242 شخصا، وكان من بين القتلى أربعة دبلوماسيين إسرائيليين.