الضفة الغربية: إحباط محاولة طعن جندي إسرائيلي عند مفرق قرية بيتين دون وقوع إصابات واعتقال المنفذ

أطلق الجنود طلقات تحذيرية وأمروه بإلقاء السكين، وعندما لم يمتثل للأمر أطلق عليه الجنود النار، حيث اصيب بجروح، دون وقوع إصابات في صفوف الجيش.

أحبط جنود الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، مساء اليوم الجمعة، محاولة طعن أحدهم في مفرق بيتين بالقرب من رام الله حيث أطلق الجنود طلقات تحذيرية وأمروه بإلقاء السكين، وعندما لم يمتثل للأمر أطلق عليه الجنود النار، حيث اصيب بجروح، دون وقوع إصابات في صفوف الجيش.

وبحسب ما ورد رصد جنود الجيش المشتبه به وطلبوا منه التعريف بنفسه، وقام الشابا الفلسكيني بسحب سكين واقترب من القوات التي ردت بإطلاق النار، ونقله المسعفون لأول مرة إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس، ولكن أُعلن عن وفاته بعد ذلك بوقت قصير، ومن جهتها أبلغت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية إنها أُبلغت بوفاة يزن عمر جميل خصيب (23 عاما).

وتأتي محاولة الطعن في الوقت الذي تقف فيه قوات الأمن الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى قبل حلول شهر رمضان المبارك ،الأربعاء الوشيك، وفي السياق قال العقيد الاحتياطي في الجيش الإسرائيلي أوليفييه رافوفيتش، لـ i24NEWS، اليوم الجمعة: "نحن في وضع متوتر للغاية على جبهات مختلفة".

وكانت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"،قد كشفت، أمس الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية ستعقدان قمة في الأيام الوشيكة بهدف التوصل إلى اتفاقات تهدف إلى تخفيف التوترات في المنطقة قبل حلول شهر رمضان المبارك.ومن المنتظر عقد الاجتماع، الذي تم تحقيقه بفضل الجهود الأمريكية، في مدينة شرم الشيخ.

وسيكون الاجتماع استمرارا مباشرا للمناقشات التي أجراها الطرفان قبل أكثر من أسبوعين في العقبة بالأردن، بهدف إعطاء مضمون للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في القمة السابقة وإعطاء فرصة أخرى لتطبيق السياسة على أرض الواقع.

من الجانب الإسرائيلي يتوقع مشاركة مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومنسق أنشطة الحكومة في المناطق اللواء غسان عليان، ومدير عام وزارة الخارجية رونين ليفي في الاجتماع.