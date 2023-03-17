وزير الخارجية التركي يزور مصر غدا السبت بعد عشر سنوات من القطيعة

لمناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، اليوم الجمعة، إن زيارة وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو إلى القاهرة غدا السبت، تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين"، وتأتي زيارة مولود جاويش أوغلو إلى مصر في إشارة جديدة على عودة الدفء للعلاقات بين البلدين بعد عشر سنوات من التوتر والقطيعة بين القاهرة وأنقرة، لإطلاق "حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين".

وكشف أبو زيد، النقاب عن أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، سوف يستقبل نظيره التركي في لقاء ثنائي بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، يعقبه مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، على ان يعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك.

وأفادت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، بأن تشاووش أوغلو سيبحث خلال لقائه شكري العلاقات التركية المصرية بكافة جوانبها، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال قضايا إقليمية ودولية، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتأتي الزيارة بعد أسبوعين من زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لأنقرة للتضامن معها بعد الزلازل المدمرة التي راح ضحيتها ما يربو على 50 ألفا في تركيا وسوريا. وزار شكري تركيا يوم 27 فبراير شباط في زيارة هي الأولى منذ عشر سنوات.