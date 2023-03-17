تفكيك شبكة لتهريب "القات" بين إسرائيل وفرنسا وهولندا تبلغ قيمتها 1,2 مليون يورو

قيمتها السوقية 1,2 مليون يورو، وضبط "242 كيلوغراما من القات و28 ألف يورو وسيارتين" الثلاثاء الماضي، وذكر المصدر ذاته أن المتهمين مثلوا أمام العدالة

أعلن الدرك الفرنسي في بيان ، اليوم الجمعة، تفكيك شبكة مكونة من "تسعة مهربين" هربت أكثر من ثمانية أطنان من القات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا تبلغ قيمتها السوقية 1,2 مليون يورو، وضبط "242 كيلوغراما من القات و28 ألف يورو وسيارتين" الثلاثاء الماضي، وذكر المصدر ذاته أن المتهمين مثلوا أمام العدالة اليوم.

AP Photo/Paul Schemm احد السهول المزروعة بنبتة القات في اليمن

وبدأ التحقيق الصيف المنصرم على أساس معلومات من قسم أبحاث النقل الجوي الفرنسي الذي كشف عن إمداد "مستمر" من القات جوا من إسرائيل إلى مغتربين من شرق إفريقيا في باريس وهولندا، وفق ما أشار البيان.

وبحسب تحقيقات الدرك، جنّدت الشبكة مهربين في إسرائيل لنقل المادة المخدرة في أمتعتهم. وأضاف الدرك أنه بمجرد وصولهم إلى فرنسا، كان المهربون يتوجهون إلى فنادق قرب المطار حيث "يجمع أعضاء الشبكة الأمتعة لتزويد زبائنهم في هولندا وباريس" وبحسب المحققين جرت "خلال ثمانية أشهر أكثر من خمسين رحلة نقلت خلالها أكثر من ثمانية أطنان من القات عن طريق الرحلات الجوية التجارية".