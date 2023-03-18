English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

إيران : إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة طهران

i24NEWS

دقيقة 1
صورة نشرة قدمها مكتب الجيش الإيراني في 21 أكتوبر 2020 ، تظهر علمًا وطنيًا أمام نظام رادار إيراني خلال اليوم الأول من تمرين الدفاع الجوي `` Aseman ولاية 99 '' ، في مكان مجهول في إيران. .
IRANIAN ARMY OFFICE / AFPصورة نشرة قدمها مكتب الجيش الإيراني في 21 أكتوبر 2020 ، تظهر علمًا وطنيًا أمام نظام رادار إيراني خلال اليوم الأول من تمرين الدفاع الجوي `` Aseman ولاية 99 '' ، في مكان مجهول في إيران. .

قالت الوكالة إن "قوات الأمن أبطلت مفعول عبوة ناسفة وضعت في أسفل سيارة مدنية تعود لأحد المواطنين في شارع بهشتي (شارع تجاري وسط طهران)"

أعلنت السلطات الإيرانية، أمس الجمعة، عن إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة طهران، وأكد رئيس جهاز الشرطة في طهران "إحباط تفجير سيارة مفخخة في المدينة مساء الجمعة"، بحسب وكالة أنباء فارس.

Video poster

وقالت الوكالة إن "قوات الأمن أبطلت مفعول عبوة ناسفة وضعت في أسفل سيارة مدنية تعود لأحد المواطنين في شارع بهشتي (شارع تجاري وسط طهران)"، وأشارت إلى أن "هذا الشخص لاحظ وجود طرد مشبوه أسفل سيارته الشخصية واتصل بالشرطة".

واكتشفت قوات الأمن بعد وصولها إلى المكان، أن "السيارة قد تم تفخيخها، وعمدت إلى قطع الطرق المؤدية إلى المكان"، وحضر خبراء متخصصون بتفكيك المتفجرات إلى شارع بهشتي، وأبطلوا مفعول العبوة الناسفة، وفقا للوكالة.

وتشير التحقيقات الأولية، بحسب السلطات، إلى أن صاحب السيارة ليس لديه أي مسؤولية تنفيذية مهمة في الأجهزة الحكومية، ويبدو بأن دوافع شخصية هي وراء ما حدث.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق