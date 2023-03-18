إيران : إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة طهران

قالت الوكالة إن "قوات الأمن أبطلت مفعول عبوة ناسفة وضعت في أسفل سيارة مدنية تعود لأحد المواطنين في شارع بهشتي (شارع تجاري وسط طهران)"

أعلنت السلطات الإيرانية، أمس الجمعة، عن إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة طهران، وأكد رئيس جهاز الشرطة في طهران "إحباط تفجير سيارة مفخخة في المدينة مساء الجمعة"، بحسب وكالة أنباء فارس.

وقالت الوكالة إن "قوات الأمن أبطلت مفعول عبوة ناسفة وضعت في أسفل سيارة مدنية تعود لأحد المواطنين في شارع بهشتي (شارع تجاري وسط طهران)"، وأشارت إلى أن "هذا الشخص لاحظ وجود طرد مشبوه أسفل سيارته الشخصية واتصل بالشرطة".

واكتشفت قوات الأمن بعد وصولها إلى المكان، أن "السيارة قد تم تفخيخها، وعمدت إلى قطع الطرق المؤدية إلى المكان"، وحضر خبراء متخصصون بتفكيك المتفجرات إلى شارع بهشتي، وأبطلوا مفعول العبوة الناسفة، وفقا للوكالة.

وتشير التحقيقات الأولية، بحسب السلطات، إلى أن صاحب السيارة ليس لديه أي مسؤولية تنفيذية مهمة في الأجهزة الحكومية، ويبدو بأن دوافع شخصية هي وراء ما حدث.