اليمن: سفينة شحن يونانية تعرضت لهجوم مسلح قبالة السواحل الغربية في البحر الأحمر

وأكدت الهيئة، أن "إحدى السفن في الظلام اقتربت إلى مسافة ميل بحري من الجانب الأيمن للسفينة، حيث أبلغت سفينة الشحن عن 4 أو 5 رشقات نارية من نيران آلية".

تعرضت سفينة شحن تجارية يونانية، اليوم السبت، إلى هجوم مسلح قبالة السواحل الغربية لليمن في البحر الأحمر، وقالت هيئة الإبلاغ عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، إن "السفينة التجارية كانت على بعد 38 ميلا بحريا (70 كيلومترا) جنوب ميناء الحديدة عندما وقع الهجوم".

وأكدت الهيئة، أن "إحدى السفن في الظلام اقتربت إلى مسافة ميل بحري من الجانب الأيمن للسفينة، حيث أبلغت سفينة الشحن عن 4 أو 5 رشقات نارية من نيران آلية".

وأضافت الهيئة، أن "فريقا أمنيا على متن المركب رد بإطلاق النار فابتعد الزورق المهاجم، فيما تم الإبلاغ عن سلامة السفينة وطاقمها".

وبحسب شركة الأمن "أمبري" فإنه "تم حجب اسم السفينة، مكتفية بالقول إنها ترفع علم ليبيريا"، موضحة أنها "كانت تبحر باتجاه الشمال، وقد استدعت آخر مرة في فو ماي بفيتنام، مبحرة عبر سنغافورة".

وحثت أمبري باستخدام ممر عبور الأمن البحري ، بما في ذلك TSS غرب جزر حنيش جنوب البحر الأحمر، وتعزيز اليقظة.

ومن جهتها، قالت شركة أمنية أخرى تدعى "Diaplous Group" إنه على الرغم من إلغاء منطقة المحيط الهندي عالية المخاطر ، فإن القرصنة والإرهاب البحري يشكلان تهديدات رئيسية لصناعة الشحن يجب أخذها في الاعتبار بجدية.

كما حثت السفن التي تسير على طريق البحر الأحمر مرورا باليمن بأن تكون في حالة تأهب بعد تعرض سفينة الشحن لإطلاق النار الجمعة.

وأضافت الشركة: "لذلك ننصح جميع السفن والبحارة العاملين في منطقة مضيق باب المندب حتى البحر الأحمر أن يظلوا يقظين للغاية"، وقالت إن "على المالكين الإبلاغ عن أي طرق مشبوهة واستخدام حراس مسلحين في المنطقة".