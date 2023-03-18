وزير الخارجية التركي والمصري يؤكدان "عدم الرجوع إلى فترة التوتر"

وأضاف سامح شكري، "لدينا أرضية صلبة ونحن على ثقة بأننا سنستعيد العلاقات مع تركيا بشكل قوي، كما نتطلع لفتح قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية"

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ونظيره المصري، سامح شكري، اليوم السبت، مسألة استعادة الكامل للعلاقات، بعد قطع الروابط بين البلدين لعشر سنوات، وقال شكري "نعمل من أجل تطبيع العلاقات مع تركيا وبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك، وأجريت مع نظيري التركي مباحثات مهمة وشفافة".

وأضاف سامح شكري، "لدينا أرضية صلبة ونحن على ثقة بأننا سنستعيد العلاقات مع تركيا بشكل قوي، كما نتطلع لفتح قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية"، وأكد أن "العلاقات بين البلدين لها مكانة مهمة رغم الفتور الذي حدث، وهناك رغبة لتطوير العلاقات واستعادة زخمها على كل المستويات السياسية والاقتصادية، وكل المجالات مفتوحة في إطار الإرادة المشتركة لتنمية العلاقات وتطويرها".

بدوره، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن "الزيارات بين الطرفين ستكون متواصلة، وأدعو وزير الخارجية المصري لزيارة أنقرة"، وأضاف "الرئيسان المصري والتركي تعهدا خلال لقائهما بالدوحة بتطوير العلاقات، ومصر دولة مهمة، ونولي أهمية بالغة لدورها في قضايا المنطقة".

Khaled DESOUKI / AFP وزير الخارجية المصري سامح شكري (يمين) يلتقي بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو في القاهرة في 18 مارس 2023.

وتابع تشاووش أوغلو، "سنبذل قصارى جهدنا من أجل التطبيع الكامل للعلاقات وعدم العودة للوراء، وتباحثت مع نظيري المصري في تطوير العلاقات بمجالات الاقتصاد والطاقة والمجال العسكري".

وأردف أوغلو "أكدنا على التضامن وعدم الرجوع إلى فترة التوتر في العلاقات، وسيكون هناك تعاون أكبر بين أنقرة والقاهرة خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على تطوير العلاقات بين الشعبين وتعزيز التعاون الثقافي، كما سنعمل على إعادة تبادل السفراء مع مصر خلال الفترة المقبلة".

وتُعد هذه الزيارة بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين"، وتأتي زيارة مولود جاويش أوغلو إلى مصر في إشارة جديدة على عودة الدفء للعلاقات بين البلدين بعد عشر سنوات من التوتر والقطيعة بين القاهرة وأنقرة، لإطلاق "حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين".