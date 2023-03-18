إسرائيل: مظاهرة ضد إيتمار بن غفير والإصلاح القضائي في كفار أوريا

وتجمع العشرات من المتظاهرين ورفعوا الأعلام الإسرائيلية واللافتات ضد الإصلاح الذي يعتقدون أنه يشكل تهديدا للديمقراطية.

جرت مظاهرة إصلاحية مناهضة للقضاء ومظاهرة ضد بن غفير، صباح السبت في قرية أوريا وسط البلاد، حيث يقضي وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير عطلة نهاية الأسبوع.

وتجمع العشرات من المتظاهرين ورفعوا الأعلام الإسرائيلية واللافتات ضد الإصلاح الذي يعتقدون أنه يشكل تهديدا للديمقراطية.

وبحسب الإفادات، تصدى بعض الأهالي للمتظاهرين ورشقوهم بالغاز وقذفوا قنابل الدخان عليهم. وتدخلت الشرطة لتفريق الحشود.

كما ألقى المتظاهرون باللوم على الوزير في مقتل داريا التي قتلها زوجها بفأس في حيفا يوم الجمعة: "أين كنت عندما قتلت داريا؟".

i24NEWS/Calev Ben-David

كما يُزعم أن أحد سكان القرية دمر مكبر الصوت الذي كان يحمله المتظاهرون وألقت الشرطة القبض على أحد سكان المنطقة الذي أظهر أردافه للمتظاهرين. تم القبض على اثنين آخرين من المشتبه بهم لتعكير صفو المظاهرة وإلقاء الحجارة.

ومن المتوقع أن تكون مساء السبت، احتجاجات جديدة في جميع أنحاء البلاد وخاصة في المدن الكبرى للأسبوع الثاني عشر على التوالي.

ومن المقرر الخميس المقبل أن يعرف "شلل وطني". ويشمل ذلك إغلاق الطرق الرئيسية وتعطيل المواصلات العامة ومسيرة كبيرة.