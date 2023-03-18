"جرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه الفلسطينيين، وأكد الجانبان استمرار التشاور والتنسيق بينهما بما يعزز المقاومة ضد العدو"

قالت حركة الجهاد الإسلامي اليوم (السبت)، بحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، أن وفدًا من حركة الجهاد الإسلامي بقيادة زياد النخالة التقى بأمين عام حزب الله حسن نصر الله.

وأوضح البيان أنه "جرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه الفلسطينيين، وأكد الجانبان استمرار التشاور والتنسيق بينهما بما يعزز المقاومة ضد العدو".

وقال الشيخ، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” اليوم، إن المشاركة في الاجتماع تأتي “للدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال”. وطالب الشيخ بـ”وقف هذا العدوان المتواصل ضد أبناء شعبنا ووقف الإجراءات والسياسات كافة التي تستبيح دمه وأرضه وممتلكاته ومقدساته”.

واضافت ان "الطرفين اعربا عن تقديرهما للشعب الفلسطيني والمقاتلين الذين تصدوا للجيش الاسرائيلي والمستوطنين على الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس والضفة الغربية".

ويأتي لقاء وفد الجهاد بعد نحو أسبوعين من إجراء الحركة انتخاباتها الداخلية، واختيار أعضاء مكتب سياسي جديد، والتجديد للنخالة كأمين عام للحركة.

وجددت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين الأسبوع الماضي، انتخاب زياد النخالة “أمينًا عامًا” لها، لأربع سنوات جديدة، بعد أن انتخب عام 2019 عقب وفاة الأمين العام السابق رمضان عبد الله شلّح عام 2020.

وفي مساء يوم 22 من الشهر الجاري، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان، والذي يعتبر كل عام من أكثر الفترات توترا من الناحية الأمنية في اسرائيل. هذه المرة أيضًا، ومع اقتراب شهر رمضان، تتصاعد تهديدات المنظمات الفلسطينية، وتراكم لدى شرطة إسرائيل العديد من التنبيهات حول الهجمات المخطط لها.