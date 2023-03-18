صافرات إنذار في منطقة غلاف غزة وسقوط صاروخ في منطقة مفتوحة

إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه "غلاف غزة"

انفجر صاروخ أطلق مساء اليوم (السبت) من قطاع غزة في منطقة مفتوحة ليست بعيدة عن الحدود. لم يحاول الجيش اعتراضها لأنهم أدركوا أنها ستقع في منطقة مفتوحة، جاء هذا بعد تفعيل "صافرات الانذار" في بلدة ناحال عوز في غلاف غزة.

وقال الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب هذه الصافرات، تم رصد عملية إطلاق قذيفة واحدة من قطاع غزة سقطت في منطقة مفتوحة قرب جدار الفصل مع القطاع، من دون اعتراضها من قبل منظومة "القبة الحديدية". ولم يبلغ عن تسجيل أضرار أو وقوع إصابات

وقال شهود في غزة لوكالة فرانس برس إنّهم شاهدوا صاروخاً يُطلق من داخل القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس. ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في القطاع مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ..

جاء اطلاق الصاروخ بعد نحو اسبوع ونصف من الهدوء في قطاع غزة. ويوم الأربعاء الماضي، انفجرت قنبلة مزروعة على حدود قطاع غزة ظهرًا، بعد أن دهست جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي فوقها ، وبعد تفجير العبوة، رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف على موقع عسكري تابع لحماس.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه لم تقع إصابات بين الجنود، وأفاد الفلسطينيون بإصابة اثنين وصفت حالتهما بأنها طفيفة، وعقب الحادث الأمني ​​غير المعتاد، طُلب من المزارعين في قطاع غزة إخلاء الحقول القريبة من الشريط الحدودي.

ويأتي الحدث على خلفية التصعيد الأمني. ونشاط القوات الامنية الخميس الماضي في جنين وقتل مطلوبين مسلحين.

وجاءت تصريحات نائب القائد العام لـ"كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، مروان عيسى، أمس الأربعاء، لتعزز مخاوف الفلسطينيين في القطاع من اندلاع مواجهة جديدة واسعة النطاق خلال شهر رمضان. وحملت التصريحات الصادرة عن الرجل الثاني في ذراع "حماس" العسكرية، إشارة واضحة إلى أنّ الأيام المقبلة ستكون "حبلى بالأحداث" من دون إيضاح.