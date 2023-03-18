وزير الخارجية إيلي كوهين يسافر الاثنين لبريطانيا وبولندا في زيارة دبلوماسية

وزير الخارجية كوهين مع زميله البريطاني التهديد الإيراني وكيف يجب منع النظام الإيراني من التقدم في خططه للحصول على قدرة تصنيع أسلحة نووية

سيبدأ وزير الخارجية إيلي كوهين زيارته لبريطانيا ومن المتوقع أن يجتمع هناك مع نظيره البريطاني، وزير الخارجية جيمس كالفيرلي، وسيوقع الاثنان على وثيقة 'خارطة طريق' لتعميق العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا للسنوات العشر القادمة في مجالات التكنولوجيا والصحة.

بالإضافة إلى ذلك، سيناقش وزير الخارجية كوهين مع زميله البريطاني التهديد الإيراني وكيف يجب منع النظام الإيراني من التقدم في خططه للحصول على قدرة تصنيع أسلحة نووية. وسيرأس وزير الخارجية كوهين وفدا اقتصاديا لشركات التكنولوجيا المالية الإسرائيلية من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من هناك، سيغادر وزير الخارجية إيلي كوهين متجها إلى بولندا في زيارة خاصة حيث سيلتقي بوزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو ويوقع معه اتفاقية تؤدي إلى عودة وفود الشباب بعد عام من التوقف، وهذا استمرار للاتفاقات التي تم التوصل إليها في الزيارة التي قادها مدير عام وزارة الخارجية رونان ليفي (ماعوز) التي تمت يوم الخميس الماضي بالتعاون مع مسؤولين من وزارة التربية والتعليم والشاباك.

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وزير الخارجية إيلي كوهين

وقال وزير الخارجية إيلي كوهين: "سنغادر الأسبوع المقبل في زيارتين مهمتين، في المملكة المتحدة، نحن على وشك التوقيع على وثيقة "خارطة الطريق" التي ستوسع وتعمق العلاقة مع أحد أعظم أصدقاء إسرائيل في العالم.

وفي زيارة لاحقة إلى بولندا، سألتقي مع زميلي راو وسنعود رسميًا وفود الشباب من إسرائيل إلى بولندا والأماكن التي يمكنهم أن يتعلموا فيها بشكل مباشر عما حدث هناك منذ أكثر من 80 عامًا. وسنعمل على إعادة العلاقات بين إسرائيل وبولندا إلى مسارات كاملة وإيجابية ".