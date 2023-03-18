للأسبوع ال 11: مظاهرات في جميع أنحاء اسرائيل ضد "التعديلات القضائية"

خرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في حوالي 120 مركزًا مختلفًا في جميع أنحاء البلاد

دخلت الاحتجاجات على "الاصلاحات القانونية" التي يقودها وزير القضاء ليفين ورئيس الحكومة نتنياهو أسبوعها الحادي عشر الليلة (السبت). وخرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في حوالي 120 مركزًا مختلفًا في جميع أنحاء البلاد - وتقام المظاهرة الكبيرة في شارع كابلان في تل أبيب كل أسبوع تقريبًا.

وشارك في المظاهرات حتى الآن أكثر من 300 ألف مُتظاهر، غالبيتهم (200 ألف) في تل أبيب، و50 ألفا في مدينة "حيفا"، و20 ألفا في "نتانيا" و15 ألف في "هرتسيليا" و10 آلاف في كفار سابا ورعنانا وأكثر من 5 آلاف متظاهر في أشدود. بالإضافة إلى آلاف المتظاهرين في القدس وبئر السبع وأسدود وهود هشارون.

من بين المتحدثين في مظاهرة تل ابيب في شارع كابلان: العميد السابق لبنك إسرائيل جاكوب فرانكل والصحفي جاي رولنيك. وبدأ الآلاف من المتظاهرين يتوافدون إلى أمام مباني الحكومة في شارع "كابلان"، وساحة "هابيما" في تل أبيب.

كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "بدون دستور لا حل وسط"، وهتفوا "ديمقراطية" و"أين كنت في حوارة؟" و"إسرائيل ليست إيران". وارتدى بعض المتظاهرين بدلات سجناء وظهروا مقيدي اليدين، مع قناع وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إشارة للمطالبة بسجنه.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "خرجت مظاهرة بالقرب من مفرق كركور، قام خلالها المتظاهرون بإغلاق المدخل والمخرج باتجاه كركور، وكذلك طريق 65، وهو ما يشكل خطرا ملموسا على مستخدمي الطريق والمتظاهرين أنفسهم".

وأشارت الشرطة إلى أنه "ستواصل شرطة إسرائيل السماح بحرية التعبير والتظاهر في حدود القانون، لكنها لن تسمح بانتهاك النظام العام بما يتعارض مع القانون".

Itai Arbel مظاهرة اليوم في تل ابيب

وصعد منظمو الاحتجاجات خطواتهم الاحتجاجية، وذلك بعد رفض حكومة نتنياهو مقترح التسوية الذي قدمه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وإصرار الحكومة على مواصلة التشريعات لتقويض المحكمة العليا وإضعاف القضاء.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يرفض مقترح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لإيجاد حل وسط في موضوع الإصلاحات، بينما توافقه أحزاب اليسار. جدير بالذكر أن العديد من الدول أبدت قلقها من الإصلاحات القانونية بإسرائيل، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

Yonatane Laïk / pour i24NEWS مظاهرة اليوم في تل ابيب

وهاجم بعض أنصار حزب "الليكود" المتظاهرين، وحاولوا الاعتداء عليهم، فيما أعلن المنظمون تصعيد احتجاجاتهم، يوم الخميس المقبل، لتعطيل سفر نتنياهو إلى العاصمة البريطانية "لندن"، حيث قرروا إغلاق الطرق الرئيسية وتعطيل حركة القطارات والمواصلات العامة وقطع الطرق المحيطة بمطار "بن جوريون"، مثلما فعلوا عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة.

دعا زعيم المعارضة يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم (السبت) إلى إدانة العنف ضد المتظاهرين. وقال إن "تحريض الحكومة الإسرائيلية على الاحتجاج هو ما تسبب في ذلك، أدعو الليكود إلى كبح جماح المخالفين التابعين له، وأطالب رئيس الوزراء بإدانتهم بشدة."

وشهدت يوم الجمعة احتجاجات عديدة أمام العديد من منازل أعضاء الكنيست الائتلافيين. وأفاد منظمو الاحتجاج بأن مظاهرات يوم السبت ستنظم في حوالي 120 موقعا في جميع أنحاء البلاد.