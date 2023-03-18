وزير الخارجية الإيرانيّ: العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسير على المسار الصحيح

کما دعا الغرب إلی جعل الحوار الرسمي بديلا لاطلاق الاتهامات عديمة الاساس والمكررة مؤکدا أن إيران وقفت على الدوام مع السلام وليس مع الحرب.

قال وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، إن العلاقات بين الجمهوریة الإیرانیة والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسير على المسار الصحيح. جاء هذا بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الايرانية "ارنا".

وأجرى حسين أميرعبداللهيان و "جوزيب بوريل، مساء أمس الخميس، محادثة هاتفية حول المفاوضات الرامیة إلی إلغاء الحظر عن ایران والوضع في أوكرانيا والتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وایران.

وقال عبد اللهيان في هذا الاتصال إن العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسير على المسار الصحيح. وعن اوكرانيا قال : لقد تباحثنا حول جذور الوضع الراهن في أوكرانيا ومعارضة إيران للحرب".

وأضاف: "على الغرب تشجيع أوكرانيا على تقديم أدلة موثقة في الاجتماع الرسمي للوفود السياسية والعسكرية للبلدين بدلا من تكرار الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ضد إيران. کما دعا الغرب إلی جعل الحوار الرسمي بديلا لاطلاق الاتهامات عديمة الاساس والمكررة مؤکدا أن إيران وقفت على الدوام مع السلام وليس مع الحرب.

من جانبه أكد جوزيب بوريل على جهوده من أجل مفاوضات فيينا واتخاذ مبادرات عملية لحسم هذه المفاوضات. وأشاد بجهود إيران الرامية لدعم ارساء السلام في المنطقة ووصف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه خطوة إيجابية إلى الأمام.