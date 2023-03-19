مئات من رجالات العمليات الخاصة والسايبر يعلنون رفضهم للخدمة في الاحتياط ابتداءً من اليوم

يؤكد هؤلاء أن قرارهم رفض الامتثال للنداء يأتي ردا على نية الحكومة المضي نحو التصويت في القراءة الثانية والثالثة على قانون (منع) عزل رئيس الحكومة.

في تصعيد للاحتجاجات ضد خطة الإصلاح القضائي الحكومية، أعلن المئات من المنتظمين في صفوف خدمة الاحتياط عن رفضهم الامتثال للخدمة ابتداء من صباح اليوم الأحد. وبدورهم أعلن العشرات من طياري الاحتياط عن اعتذارهم عن الحضور إلى الوحدات في الأسبوعين الوشيكين بغية المشاركة في المظاهرات وينضم إليهم كذلك عدد من مشغلي الطائرات بدون طيار المنضبطين في خدمة الاحتياط، وفق النشر في واللا.

ويؤكد هؤلاء أن قرارهم رفض الامتثال للنداء يأتي ردا على نية الحكومة المضي نحو التصويت في القراءة الثانية والثالثة على قانون (منع) عزل رئيس الحكومة. وعللوا ذلك بقولهم "المسدس موجه بقوة إلى صدغ الديمقراطية وسيتم سحب الزناد قريباً. لن نمتثل لخدمة الاحتياط فليس لنا عقد عمل مع دكتاتور. ستسعدنا العودة الى التطوع حين يتم ضمان الديمقراطية".

وكان سلاح الجو الإسرائيلي، قد أقال قبل نحو أسبوعين، في أول إجراء تأديبي منذ بداية الأزمة الدستورية التي تعصف بالبلاد طيارا من جنود الاحتياط، إلى أجل غير مسمى، بسبب تصريحات في وسائل الإعلام وتوجيهه دعوات لمقاطعة الواجبات اليومية والتدريبات احتجاجاً على الإصلاح القضائي للحكومة. وكان الطيار المقال واحدا من 37 طيارا احتياطيًا من وحدة النخبة في سلاح الجو الإسرائيلي، سرب سلاح الجو 69، الذي أعلن أنهم سيتغيبون عن تدريب مجدول احتجاجًا على الإصلاح القضائي للحكومة.