الجهاد الإسلامي تتهم إسرائيل باغتيال قيادي عسكري في دمشق

الجهاد الإسلامي: بصمات إسرائيلية في اغتيال قيادي في الجهاد الإسلامي في دمشق

أعلن الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم الأحد، مقتل علي رمزي الأسود، 31 عاما، وهو قيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الساحة السورية، على يد قتلة في دمشق في "عمل يحمل بصمات صهيونية".

وأشارت مصادر عربية إلى أن "سرايا القدس"، في سوريا، نعت "شهيدها علي رمزي الأسود 31 عاما، الذي ارتقى صباح اليوم في ريف دمشق، عقب عملية اغتيال نفذها الموساد الإسرائيلي".

واتهمت "سرايا القدس" المخابرات الإسرائيلية باغتيال الأسود، بإطلاق النار عليه، مؤكدة أن هذه الجريمة تحمل "بصمات الاحتلال الإسرائيلي".

يأتي الحدث بعد أسبوع من مقتل مقاتلين موالين لإيران في سوريا بغارة جوية منسوبة لإسرائيل. وقالت مصادر محلية إن إسرائيل أطلقت عدة صواريخ على مناطق في محافظة حماة غربي البلاد ومدينة طرطوس الساحلية.

والشهر الماضي تعرضت دمشق لغارة صاروخية أخرى منسوبة إلى إسرائيل. واستهدف القصف مجمعًا كان يجتمع فيه خبراء عسكريون إيرانيون لبحث تطوير قدرات الطائرات المسيرة أو الصاروخية لحلفاء طهران في سوريا، وفقًا لتقارير غير مؤكدة.

دعا متحدث باسم الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في أعقاب تدريبات عسكرية في شمال قطاع غزة، يوم الثلاثاء الماضي، المواطنين العرب في إسرائيل إلى بدء انتفاضة مسلحة تعرف باسم الانتفاضة. تصاعدت التوترات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الأشهر الأخيرة مع زيادة عدد الهجمات الإرهابية التي نفذت ضد الإسرائيليين.