قمة شرم الشيخ: انطلاق المباحثات برعاية أمريكية ومشاركة ممثلين من إسرائيل والسلطة والأردن ومصر

تنطلق قمة شرم الشيخ بالتزامن مع إعلان الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم الأحد، مقتل أحد قيادييها على الساحة السورية على يد قتلة بدمشق

انطلقت قبل ظهر يوم الأحد، مباحثات قمة شرم الشيخ بمشاركة ممثلين من إسرائيل والسلطة الفلسطينية وبحضور كبير مستشاري الرئيس بايدن بريت ماكغورك ووزيرا خارجية مصر والأردن.

من جانبها أدانت حماس مشاركة السلطة الفلسطينية في قمة شرم الشيخ. ودعت الحركة في بيان إلى إنهاء جميع أوجه التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، والذي منذ قمة العقبة لا يؤدي إلا إلى زيادة التصعيد في الضفة الغربية.

ويصبو المشاركون في المحادثات إلى تهدئة الأوضاع الأمنية المنفلتة في الضفة الغربية استعدادا لاستقبال شهر رمضان بأجواء أكثر هدوءا. ويشار إلى أن عام 2023، اتسم بالدموية على ضوء مقتل 14 إسرائيليا حتى الآن في عمليات نفذها فلسطينيون، وأصيب 30 آخرون على الأقل. في حين أحصت وزارة الصحة الفلسطينية، منذ بداية العام مقتل 89 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس الشرقية، 16 من بين القتلى هم أطفال تقل أعمارهم عن 17 عامًا.

وفي القمة المنعقدة في مصر، سيناقش الطرفان بعمق القضايا التي نوقشت في الاجتماع الأول بشكل عام. وسينصب التركيز على المسائل الأمنية، بما في ذلك تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية على محاربة العمليات التي تنطلق من أراضيها فضلا عن تطوير المشاريع المشتركة.

وتنطلق قمة شرم الشيخ بالتزامن مع إعلان الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم الأحد، مقتل أحد قيادييها على الساحة السورية علي رمزي الأسود، 31 عاما، على يد قتلة في دمشق في "عمل يحمل بصمات صهيونية" وفق البيان.