الجهاد الإسلامي تتهم إسرائيل باغتيال أحد قادتها في سوريا

قالت تقارير سورية غير مؤكدة إنه ربما كان على صلة بانفجار مفترق مجيدو يوم الأربعاء وزعمت أن وكالة التجسس الإسرائيلية الموساد كانت وراء الهجوم.

اتهم الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، إسرائيل بقتل زعيمها في سوريا علي رمزي الأسود.

وبحسب البيان، فقد اغتيل الأسود البالغ من العمر 31 عامًا على يد قتلة في دمشق، فيما وصفوه بـ "العمل الذي يحمل بصمات صهيونية". وقالت تقارير سورية غير مؤكدة إنه ربما كان على صلة بانفجار مفترق مجيدو يوم الأربعاء وزعمت أن وكالة التجسس الإسرائيلية الموساد كانت وراء الهجوم.

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ويشير البيان إلى أن الأسود هو لاجئ فلسطيني هجرت عائلته من مدينة حيفا في العام 1948 والتحق مبكرا في صفوف سرايا القدس. وأضاف أنه "يحمل العدو الصهيوني المسؤولية عن هذه الجريمة وستوصل سرايا القدس عملها وجهادها في كل الساحات".

اتهمت "سرايا القدس" المخابرات الإسرائيلية باغتيال الأسود، بإطلاق النار عليه، مؤكدة أن هذه الجريمة تحمل "بصمات الاحتلال الإسرائيلي".

وتأتي هذه الأخبار بعد أسبوع من مقتل مقاتلين مواليين لإيران في سوريا بغارة جوية منسوبة لإسرائيل. وقالت مصادر محلية إن إسرائيل أطلقت عدة صواريخ على مناطق في محافظة حماة غربي البلاد ومدينة طرطوس الساحلية.

ودعا متحدث باسم الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في أعقاب تدريبات عسكرية تم إجراؤها شمال قطاع غزة يوم الثلاثاء الماضي، المواطنين العرب في إسرائيل إلى بدء انتفاضة مسلحة، على وقع تزايد وتيرة تصعيد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة في الأشهر الأخيرة.