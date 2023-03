الجهاد الإسلامي تتهم إسرائيل باغتيال أحد قادتها في سوريا

اتهم الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، إسرائيل بقتل زعيمها في سوريا علي رمزي الأسود.

وبحسب البيان، فقد اغتيل الأسود البالغ من العمر 31 عامًا على يد قتلة في دمشق، فيما وصفوه بـ "العمل الذي يحمل بصمات صهيونية". وقالت تقارير سورية غير مؤكدة إنه ربما كان على صلة بانفجار مفترق مجيدو يوم الأربعاء وزعمت أن وكالة التجسس الإسرائيلية الموساد كانت وراء الهجوم.