الضفة الغربية: إصابة إسرائيليين في عملية إطلاق نار على سيارة إسرائيلية بالقرب من حوارة

الضفة الغربية: إصابة 3 أشخاص في عملية إطلاق نار على سيارة إسرائيلية بالقرب من حوارة

اصيب اسرائيليان اليوم الاحد، في عملية إطلاق نار على سيارة إسرائيلية، نفذه فلسطيني مسلح بالقرب من بلدة حوارة بالضفة الغربية.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه المنفذ أطلق النار على زوجين في الثلاثينيات من العمر، وأظهرت صورة من مكان الحادث، أن سيارة تحمل لوحات ترخيص إسرائيلية بها ثقوب طلقات نارية في الزجاج الأمامي بالقرب من مقعد السائق.

واصيب إثر العملية إسرائيلي بصورة خطيرة برأسه جراء إطلاق النار، في حين أصيبت زوجته بالهلع ونقلت الى المستشفى، وتجري قوات الأمن الإسرائيلية عمليات تمشيط لملاحقته وقاموا بإغلاق المنفذ الى قرية دير شرف بالقرب من نابلس.

وقال المسعف في نجمة داوود الحمراء داوود شمعون: "وصلنا الى الموقع في ساحة عينابوس مع القوة الطبية التابعة للجيش الإسرائيلي، قدمنا العلاج الطبي لرجل بسنوات الثلاثين من حياته اصيب بصورة خطيرة من إطلاق النار في الجزء العلوي من جسدة وسيده أصيبت بالهلع, نقلناهم بسرعة الى سيارات الإسعاف والتي بدورها نقلتهم الى المستشفى".

وبحسب القناة الإسرائيلية "12" فإن المصاب في العملية في حوارة وهو مدرب استخدام أسلحة وقتال، نجح بتفريغ مشط رصاص وإطلاق النار تجاه المنفذ، ووقف النزيف من عروقه وتضميد الجرح،حالته خطيره لكنه بوعي تام.

ويشار الى أن العملية اليوم وقعت على مسافة 100 متر من عملية إطلاق النار السابقة التي أدت مقتل الشقيقين هيلل ويجيل يانيف.

وعلي صعيد متصل، أفادت مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمنع أعمال شغب إضافية في حوارة، بعد عملية إطلاق النار الثانية التي وقعت في البلدة الفلسطينية.