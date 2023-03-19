وفد إسرائيلي ينسحب من قمة شرم الشيخ بعد عملية إطلاق نار في بلدة حوارة

وعقدت القمة في مصر، الدولة التي برزت في السنوات الأخيرة كوسيط رئيسي بين إسرائيل ومختلف الفصائل الفلسطينية

قام وفد من المسؤولين الإسرائيليين، بالإنسحاب من قمة شرم الشيخ، مع نظرائهم في السلطة الفلسطينية في أعقاب هجوم المسلح في بلدة حوارة بالضفة الغربية، حيث أصيب رجل إسرائيلي بجروح خطيرة.

وعقدت القمة في مصر، الدولة التي برزت في السنوات الأخيرة كوسيط رئيسي بين إسرائيل ومختلف الفصائل الفلسطينية، وشارك مسؤولون من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن والولايات المتحدة في القمة في محاولة لتخفيف التوترات في المنطقة.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية تصعيدا في العمليات الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية. وهناك قلق حقيقي في إسرائيل من أن تتصاعد الاوضاع الأمنية إلى انتفاضة جديدة (انتفاضة شعبية).

وكانت هذه الجهود تهدف أيضًا إلى تحقيق الاستقرار في السلطة الفلسطينية، من خلال المساعدات الاقتصادية في المقام الأول.

وكان على السلطة الفلسطينية أن تمتثل لطلب الأردن ومصر والولايات المتحدة لحضور القمة، وأرسلت 3 ممثلين مقربين من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. كما حضر الاجتماع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن بريت ماكغورك، ووزيري خارجية مصر والأردن.

وكانت قد انطلقت قبل ظهر يوم الأحد، مباحثات قمة شرم الشيخ بمشاركة ممثلين من إسرائيل والسلطة الفلسطينية وبحضور كبير مستشاري الرئيس بايدن بريت ماكغورك ووزيري خارجية مصر والأردن.