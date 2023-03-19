مسؤول بالشرطة الإسرائيلية يحذر: ينقص شرطة القدس أكثر من 800 عنصر لضمان أمن السكان

يأتي في ظل اقتراب حلول شهر رمضان والمخاوف من حدوث تصعيد خلال الشهر الفضيل

على خلفية استعدادات الشرطة الإسرائيلية لشهر رمضان المبارك الذي سيبدأ هذا الأسبوع، قال مسؤول كبير في شرطة مدينة القدس للقناة الإسرائيلية "13" إنه ينقص اقليم القدس أكثر من 800 شرطيا لضمان أمن السكان على خلفية التوتر الأمني.

ومن المتوقع أن يزور المدينة خلال شهر رمضان عدد كبير من الزوار والمصلين خصوصا في البلدة القديمة، والحرم القدسي وباقي الأماكن المقدسة.

وبحسب البيان الصادر عن الشرطة الإسرائيلية، سيتم نشر في مواقع مختلفة، عناصر شرطة ومقاتلين من حرس الحدود وقوات دعم شرطية، بالتشديد على البلدة القديمة والأماكن المقدسة، مناطق غلاف القدس والمفترقات المؤدية إلى المدينة، وخط التماس بين القدس الشرقية والغربية وطرق المصلين.

الاستعدادات الشرطية سيتم ملائمتها للحياة الروتينية والاحتياجات العملياتية، وستشمل المئات من عناصر الشرطة الذين سيعملون يوميا في أجهزة الأمن، على فرض النظام والحركة، كما ستشمل الاستعدادات عددا من الدوائر، والحواجز المحيطة في القدس، مرورا بمحاور المرور وحتى البلدة القديمة في القدس.

في أيام الجمعة بالتشديد على صلوات الجمعة، الشرطة ستنشط باستعدادات عملياتية مضاعفة مع انتشار واسع لعناصر الشرطة ومقاتلي حرس الحدود في تشكيلات الشرطة والمراكز المختلفة. ومن المتوقع أن تطرأ هذه الأيام تغييرات في ترتيبات المرور.

وسيتزامن في شهر رمضان حلول عيد الفصح اليهودي وعيد الفصح المسيحي، وستعمل الشرطة على ضمان أمن المصلين الذين سيصلون الى الأماكن المقدسة خلال هذه التواريخ، المسلمون، اليهود والمسيحيون، بهدف اتاحة حرية العبادة للجميع بالصورة المتبعة في الأماكن المقدسة بمدينة القدس.