العاهل السعودي يدعو الرئيس الإيراني لزيارة الرياض، والأخير يرحب بالدعوة

وقال المساعد السياسي للرئيس الإيراني محمد جمشيدي، إن العاهل السعودي دعا في رسالته إلى "تعزيز التعاون الاقتصادي والإقليمي بين طهران والرياض"

رحّب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بدعوة تلقاها اليوم الأحد، من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لزيارة العاصمة الرياض.

وقال المساعد السياسي للرئيس الإيراني محمد جمشيدي، إن العاهل السعودي دعا في رسالته إلى "تعزيز التعاون الاقتصادي والإقليمي بين طهران والرياض"، كما رحب باتفاق بكين بين "البلدين الشقيقين".

وأضاف محمد جمشيدي، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، أن "الرئيس الإيراني رحب بالدعوة"، مشددا على "استعداد طهران لتعزيز التعاون بين البلدين".

ومن جانب آخر، كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي اليوم الأحد، إنه سيلتقي قريباً بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، مضيفاً أن إيران اقترحت ثلاث دول لاستضافة اللقاء.

وأكد عبد اللهيان أن طهران والرياض اتفقتا على إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، مشيراً إلى أن الجانبين تبادلا رسائل عبر سويسرا التي ترعى المصالح السعودية في إيران، وقال إن هناك اتفاقا مع السعودية على قيام وفود فنية من البلدين بتفقد السفارتين للتحضير لإعادة فتحهما.

وكانت إيران والسعودية أعلنتا استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016 خلال شهرين، إثر مفاوضات استضافتها الصين، في خطوة قد تنطوي على تغييرات إقليمية دبلوماسية كبرى.